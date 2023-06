Nieuw bij RTL in juli

Graag blikken we vooruit op de nieuwe RTL-programma's in de maand juli. Wat zie je de komende maand op RTL 4, 5, 7 en 8? Je leest het hier!

Highlights RTL 4

'Tineke Schouten: Dubbel'

Is het leven nu makkelijk of moeilijk? Is het leven nu mooi of lelijk? Dat vraagt Tineke zich al heel lang af. Natuurlijk, in dit prachtige Nederland met onze vrijheden en verworvenheden is het leven meestal mooi en is het perfect uit te houden, maar als je alle ellende van de wereld tot je door laat dringen kun je de boel behoorlijk somber inzien. Voelt best dubbel, toch? En ja, hoe worstelen wij ons met goed fatsoen door dit ‘dubbele’ leven? Voor Tineke is dit gegeven al 40 jaar een grote bron van inspiratie.

'Tineke Schouten: Dubbel' is op woensdag 5 en donderdag 6 juli om 20.30 uur te zien bij RTL 4.

'B&B Vol Liefde: Hoe Is Het Nu Met?'

Fans van ‘B&B Vol Liefde’ kunnen zich, nog vóór het derde seizoen start, verheugen op deze special, waarin deelnemers uit de twee afgelopen seizoenen centraal staan. Art Rooijakkers maakt een trip door Europa en bezoekt oud-deelnemers. Hoe gaat het met Debbie en haar pasgeboren baby, hoe is het met love birds Astrid en Harm-Jan, heeft Hans zijn B&B al verkocht en is de B&B van Richard eindelijk af?

'B&B Vol Liefde: Hoe Is Het Nu Met?' is op vrijdag 7 juli om 20.30 uur te zien bij RTL 4.

'B&B Vol Liefde'

Het derde seizoen van zomerhit ‘B&B Vol Liefde’ is in aantocht. Acht vrijgezelle B&B eigenaren wagen het erop en gaan deze zomer op zoek naar de liefde van hun leven. Welke Nederlandse partner durft over de grens te kijken en maakt het avontuur van de B&B-eigenaren compleet? Op de meest idyllische plekken door heel Europa volgen we de zoektocht van de B&B eigenaren naar de ware liefde. Mooie, romantische, grappige, maar soms ook ongemakkelijke situaties passeren de revue. Maak je op voor een zomer rijk gevuld met liefde en romantiek op de meest sprookjesachtige locaties.

'B&B Vol Liefde' is vanaf maandag 10 juli elke werkdag om 20.30 uur te zien bij RTL 4.

'Blablabla Met Schaap'

In dit nieuwe programma wordt actrice Elise Schaap uitgedaagd door verschillende BN’ers om een bepaald accent eigen te maken. Denk aan Tineke Schouten als het om Utrechts gaat, Leonie ter Braak die van origine Twents spreekt, maar ook bijvoorbeeld Simon Keizer die haar het Volendams dialect probeert bij te brengen. Elise gaat in de leer met als eindopdracht een spannende undercoveractie waarbij ze getransformeerd wordt tot een echte Limburger, Volendammer, Haagse, Tukker, Utrechtse of zelfs Vlaamse. Gelooft de lokale inwoner haar offfff valt ze door de mand? Deze ultieme dialectentest zie je in Blablabla met Schaap.

'Blablabla Met Schaap' is vanaf donderdag 27 juli wekelijks op donderdag en vrijdag om 22.00 uur te zien bij RTL 4.

Highlights RTL 5

Juli = Crimemaand bij RTL 5

Nog een keer genieten van de beste crime-series bij RTL 5? In juli worden de meest populaire titels uit dit genre herhaald. Kijk naar de experts van verschillende politiediensten in ‘Politie Landelijke Eenheid’, oplichters, fraudeurs en afpersers in ‘Kees van der Spek: Oplichters Aangepakt’, Nederlanders met een groot probleem in ‘Zeeman Confronteert’ en aanschouw de Koninklijke Marechaussee aan het werk in ’Ewout Aan de Grens’.

Highlights RTL 7

RTL 7 Films: VHS Vrijdag

Deze maand gaat RTL 7 onverminderd door met VHS Vrijdag, waarbij het je meeneemt op een nostalgische reis naar de gouden tijd van videobanden. RTL 7 heeft een schema samengesteld met enkele onvergetelijke klassiekers die je terugbrengen naar de jaren '70 en '80. Maak je klaar voor een dosis nostalgie en plezier. Geniet van de klassiekers zoals ‘Smokey and the Bandit’, ‘Amsterdamned’ en 'Papillon’. Naast deze klassiekers heeft RTL 7 nog veel meer geweldige films voor je in petto zoals ‘De Lift’ en ‘Hard To Kill’.

'Extreme E'

'Extreme E' is een nieuwe autosport-competitie die werd gelanceerd in 2019. Het is een elektrische off-road-raceklasse met als doel bewustzijn te creëren voor klimaatverandering en duurzaamheid. Extreme E combineert high-performance elektrische voertuigen met avontuurlijke en uitdagende raceomgevingen, waaronder afgelegen gebieden die worden beïnvloed door klimaatverandering.

'Extreme E' is op zondag 16 juli om 18.00 uur te zien bij RTL 7.

Highlights RTL 8

RTL 8 Films: Summer Of Love

Ook dit jaar staat RTL 8 weer in het teken van zomerse romantiek. Het is tijd voor de 'Summer of Love'! Gedurende de hele maand juli worden er prachtige films uitgezonden die je laten wegdromen in de warme sfeer van liefde en romantiek. Mis deze geweldige line-up van zomerse romantische films niet, zoals ‘A Summer to Remember’, ‘Hidden gems’ en vele andere geweldige films. Bereid je voor op een maand vol hartverwarmende avonturen en onvergetelijke liefdesverhalen, want de 'Summer of Love' begint snel!