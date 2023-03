Nieuw bij RTL in april

Graag blikken we vooruit op de nieuwe RTL-programma's in de maand april. Zo zie je onder meer 'The Interior Project VIPS' en 'Make Up Your Mind'.

'Make Up Your Mind'

'Make Up Your Mind' is terug! In totaal worden maar liefst vijfentwintig BN’ers omgetoverd tot de knapste dragqueens. Aan het panel, onder leiding van presentator Carlo Boszhard, de taak om te ontdekken wie er verborgen zitten achter de dragpersonages. Teamcaptains Fred van Leer en Nikkie de Jager strijden tegen elkaar om zoveel mogelijk BN'ers te raden en Miss Envy Peru staat aan het hoofd van de vijfkoppige jury. Wie schopt het tot de zinderende finale en gaat er met de winst vandoor? Je ziet het vanaf zaterdag 8 april om 20.00 uur bij RTL4.

'Make Up Your Mind' is vanaf zaterdag 8 april wekelijks om 20.00 uur te zien bij RTL 4.

'The Interior Project VIPS'

In deze nieuwe designcompetitie gaan zes BN-ers met een passie voor interior design de strijd met elkaar aan. In diverse opdrachten moeten zij hun creativiteit en talent laten zien om deze strijd te winnen. Elke aflevering krijgen zij een andere opdracht, van een vakantiehuisje tot een kantoor, van een horecagelegenheid tot aan een woonkamer, met als ultieme eindopdracht het ontwerpen en inrichten van een eigen hotelsuite. Gepresenteerd door Edson da Graça en co-host en jurylid Leco van Zadelhoff. De deelnemers worden op een later moment bekendgemaakt.

'The Interior Project VIPS' is vanaf dinsdag 11 april wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 4.

'Renze Op Zondag'

Talkshow waarin Renze Klamer in gesprek gaat met de hoofdrolspelers uit het nieuws en in de actuele onderwerpen uit het weekend duikt, met meer nadruk op muziek en entertainment.

'Renze Op Zondag' is vanaf zondag 16 april wekelijks om 21.30 uur te zien bij RTL 4.

'Kopen Zonder Kijken'

Alweer het zesde seizoen van het populaire woonprogramma waarin stellen de zoektocht én aankoop van hun nieuwe woning uit handen geven aan experts Alex van Keulen (makelaar), Bob Sikkes (bouwdeskundige) en Roos Reedijk (interieurstylist). Voor veel stellen is het met hun verschillende wensen en beperkte budget moeilijk om een woning naar hun zin te kunnen kopen. In een laatste poging om toch een huis te bemachtigen, geven tien stellen presentator Martijn Krabbé en zijn team van experts toestemming om een huis voor hen te zoeken, kopen én verbouwen. Een huis dat zij pas voor het eerst zien nadat de koopovereenkomst getekend is.

'Kopen Zonder Kijken' is vanaf maandag 17 april wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 4.

'Better Than Ever'

Gepresenteerd door Martijn Krabbé en onder begeleiding van Waylon, laten oud deelnemers van talentshows in ‘Better Than Ever’ wekelijks zien wat hun talent nu waard is. Ze vertellen over hun bijzondere ervaringen tijdens en na de talentshows en waar ze nu staan. Zonder tussenkomst van een jury, coach of stylist laten ze zichzelf en hun muzikaliteit opnieuw zien in een adembenemend optreden met live band.

'Better Than Ever' is vanaf zaterdag 22 april wekelijks om 21.30 uur te zien bij RTL 4.

Highlights RTL 5

'Big Brother: de Finale'

Het derde seizoen van de populaire realityserie komt op 1 april ten einde – en dat is geen grap. De bewoners spelen zijn spel dit seizoen alleen. Wie doorstaat alle uitdagingen, weet zijn medebewoners te slim af te zijn en gaat naar huis met de jackpot? Gepresenteerd door Geraldine Kemper en Tatyana Beloy.

'Big Brother: de Finale' is op zaterdag 1 april om 20.00 uur te zien bij RTL 5.

'Politie Landelijke Eenheid In Actie'

Realityserie waarin de Politie Landelijke Eenheid een unieke inkijk geeft in het werk van de specialisten van de politie. Nationaal en internationaal jagen deze mannen en vrouwen op criminele groeperingen, halen ze dealers van de weg en worden alle middelen ingezet om op zoek te gaan naar vermiste personen. De specialisten vertellen hoe ze te werk gaan om te zorgen voor een veilig Nederland.

'Politie Landelijke Eenheid In Actie' is vanaf maandag 3 april wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 5.

'Kees Van Der Spek: Oplichters Aangepakt'

Vanaf dinsdag 4 april is Kees van der Spek weer terug bij RTL 5 met een splinternieuwe, spraakmakende reeks van het programma 'Oplichters Aangepakt'. Deze keer wordt hij bijgestaan door zijn zoon en ex-politieman Joep. Samen met hun vaste cameraman reizen ze naar alle uithoeken van de wereld om oplichters op te sporen die in Nederland slachtoffers hebben gemaakt, maar die voor de politie onvindbaar bleven.

'Kees Van Der Spek: Oplichters Aangepakt' is vanaf dinsdag 4 april wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 5.

'De Slechtste Chauffeur Van Nederland'

Programma waarin uit een groep dramatisch slechte chauffeurs de allergrootste brokkenpiloot wordt gekozen. Tijdens een bootcamp worden de kandidaten getest op hun rijvaardigheid en verkeersinzicht. Daarnaast worden de chauffeurs en de kijkers bewust gemaakt van de gevaren op de weg. Dit alles onder toeziend oog van presentator John Williams en juryleden Tim & Tom Coronel en Beau Luijten.

'De Slechtste Chauffeur Van Nederland' is vanaf woensdag 5 april wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 5.

'De Bevers'

Derde seizoen van de realityserie waarin volkszanger John de Bever en zijn partner en manager Kees Stevens de deuren openen van hun Brabantse optrekje. De twee nemen de kijkers mee in het wel en wee van hun leven samen.

'De Bevers' is vanaf donderdag 6 april wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 5.

Highlights RTL 7

'RTL 7 Films: Movies Voor Mannen'

In de maand april ziet het filmschema van RTL 7 er weer spannend uit met het thema ‘Movies Voor Mannen’. Zo staan topfilms met acteurs als Bruce Willis, Nicolas Cage en Denzel Washington op de planning. Ook zie je deze maand weer een aantal TV-premières zoals ‘Honest Thief en ‘The Ice Road’, allebei met acteur Liam Neeson in de hoofdrol.

Highlights RTL 8

'RTL 8 Films: Lentekriebels'

Wanneer de zon begint te schijnen en de natuur gaat kleuren dan weet je één ding zeker: de lentekriebels beginnen weer! Natuurlijk zie je bij RTL 8 de beste films die aansluiten op dit thema, boordevol liefde.