Nieuw bij AVROTROS: 'Overkempe - 5 Jaar Later'

Foto: AVROTROS - © Ruud Baan 2018

Vijf jaar geleden maakte Ivo Niehe een programma over één van de meest unieke woon- en leefgemeenschappen van ons land: Overkempe. In het Overijsselse Olst halen 120 jongeren en volwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking daar alles uit het leven wat er in zit.