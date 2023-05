Nick, Simon en Kees lopen verder in het spoor van de Beatles

Nick, Kees en Simon bezoeken twee belangrijke bars voor de carrière van The Beatles. Ze treffen daar de coverband 'Beatles Complete' aan: vier jongens die in de huid kruipen van John, Paul, Ringo en George.

Later die avond hebben ze afgesproken met de Liverpoolse radiohost Pete Price die de Volendammers met zijn verhalen meeneemt naar het Liverpool van de jaren '60. Ze sluiten af met een bezoekje aan Strawberry Field, de plek die voor John Lennon de inspiratie is voor zijn nummer ‘Strawberry Fields Forever'. Ze hebben daar afgesproken met voormalig Beatles secretaresse Freda Kelly, die een dierbare relatie had met alle vier de Beatles-leden.

'Nick, Simon & Kees: The Beatles', donderdag 1 juni om 21.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.