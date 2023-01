New year, new you en nieuwe terugkerende series op BBC First

Vier het nieuwe jaar met BBC First, waar meerdere favoriete series terugkeren naar de Britse zender, in het comfort van je eigen huis.

Van het laatste seizoen van het meermaals bekroonde politiedrama 'Happy Valley' tot het tweede seizoen van het succesvolle komedie-drama 'The Larkins' en de bloedstollende misdaaddramaserie 'Miss Fisher's Murder Mysteries' seizoen 2, 'Vienna Blood' seizoen 3, 'Grantchester' seizoen 6 en 'McDonalds and Dodds' seizoen 3. Voor ieder is er dus wat wils in het nieuwe jaar.

Sally Wainwright's meermaals bekroonde politiedrama 'Happy Valley' keert terug voor een laatste seizoen, en dat wil je niet missen. Met Sarah Lancashire en James Norton in de hoofdrollen, bevat het langverwachte derde seizoen een moordmysterie waardoor sergeant Catherine Cawood oog in oog komt te staan met haar oude rivaal Tommy Lee Royce.

Pop (Bradley Walsh) en Ma (Joanna Scanlan) keren terug voor een tweede seizoen in het komedie-drama 'The Larkins'. In dit nieuwe seizoen haalt de familie Larkin hun gebruikelijke kattenkwaad uit op het prachtige platteland van Kent. Er is een nieuwe romance in het vooruitzicht en enkele nieuwkomers die de confrontatie opzoeken met Ma en Pop.

De alom gerespecteerde Miss Phryne Fisher is terug! Het tweede seizoen van 'Miss Fisher's Murder Mysteries' bouwt voort op de zorgvuldig geconstrueerde wereld van het eerste seizoen en volgt de onafhankelijke, glamoureuze en vasthoudende hoofddetective Phryne Fisher (Essie Davis).

Het derde seizoen van het spannende misdaaddrama 'Vienna Blood' - geschreven door de veelgeprezen scenarist Steve Thompson ('Sherlock', 'Deep State', 'Leonardo') - is terug. De jonge Engelse arts Max Liebermann (Matthew Beard) en de vastberaden inspecteur Oskar Rheinhardt (Juergen Maurer) raken verzeild in een nog meer duistere wereld van uitbuiting en chantage.

'Grantchester' is terug voor het zesde seizoen en het dorp in Cambridgeshire staat op instorten. Met nieuwe misdaden om elke hoek, en moraal en legaliteit op gespannen voet, zal het al de vaardigheden en empathie van dominee Will Davenport vergen om door deze woelige wateren te varen en degenen te helpen van wie hij houdt.

De politiepartners 'McDonalds en Dodds' zijn terug voor het derde seizoen van de misdaaddrama's' McDonalds and Dodds'. Het seizoen begint met een knaller als de twee rechercheurs betrokken raken bij het ontrafelen van de mysterieuze omstandigheden rond de dood van een jonge vrouw in een druk park op klaarlichte dag.

'Happy Valley' seizoen 3 gaat in première op BBC First op dinsdag 10 januari om 21.00 uur

Wanneer rechercheur Catherine Cawood (Sarah Lancashire) de resten van een bendemoord ontdekt in een drooggelegd reservoir, brengt dit een reeks gebeurtenissen op gang die haar onverwachts naar Tommy Lee Royce (James Norton) leiden.

Haar kleinzoon, Ryan (Rhys Connah), is nu zestien en heeft zijn eigen ideeën over het soort relatie dat hij wil hebben met de man die Catherine weigert te erkennen als zijn vader, waardoor Catherine's zus Clare (Siobhan Finneran) tussen twee vuren zit. In een ander deel van de vallei komt een plaatselijke apotheker in de problemen wanneer een buurman wordt gearresteerd.

De eerste twee seizoenen van dit veelgeprezen drama wonnen beide BAFTA's in de categorieën ‘drama’ en ‘drama scenario’. Laatstgenoemde voor Sally Wainwright, en Sarah Lancashire won Leading Actress voor het tweede seizoen.

'The Larkins' seizoen 2 gaat in première op BBC First op zondag 1 januari om 18.45 uur

We keren terug naar 'The Larkins' voor seizoen 2, dat zich afspeelt in de zomer van 1959. Pop, Ma en hun vele kinderen, waaronder Baby Oscar, maken zich op voor de zoveelste uitbundige schoolvakantie. Alleen Mariette ontbreekt, die rondtrekt door Europa voor haar huwelijksreis met Charley.

Primrose verlaat school en plant een carrière als journaliste. Met Ma's hulp krijgt ze een baan bij The Mid Kent Times. Ook is ze opzoek naar liefde, die komt in de knappe gedaante van Rev Candy. Hij arriveert in de parochie tot groot verdriet van de knorrige, oude dominee die vastbesloten is zijn nieuwe huisgenoot uit te buiten.

De andere nieuwkomers zijn Pinkie Jerebohm, haar sluwe echtgenoot en hun twee vreselijke kinderen. Ze zijn vastbesloten het vervallen herenhuis ‘Bluff Court’ van Pop Larkin te kopen, maar krijgen vervolgens spijt van de hoge prijs die ze hebben betaald. Wanneer Pop hen geen geld teruggeeft, willen de Jerebohms wraak... Eerst door steeds luider en gewelddadiger te gaan schieten. Vervolgens wordt Pop, met de hulp van Alec Norman, in de val gelokt en komt daarna in de gevangenis terecht. Tot Ma in actie komt, die vecht voor Pop's vrijlating en genadeloos wraak neemt.

'Miss Fisher's Murder Mysteries' seizoen 2 gaat in première op BBC First op zondag 8 januari om 19.45 uur

Miss Phryne Fisher is terug voor een nieuw seizoen met nog meer intrigerende mysteries en de mooiste mode.

Phryne heeft de gave om op het juiste moment op de juiste plaats te zijn - meestal gewapend met het juiste wapen. Wanneer Jacks ex-schoonvader, adjunct-commissaris George Sanderson, betrokken is bij de brute moord op een prostituee, is Jack vastbesloten zijn naam te zuiveren. Ondanks strikte instructies van Jack om zich niet met de zaak te bemoeien - die ook Jack zijn ex-vrouw, Rosie, opnieuw introduceert - besluit Phryne haar 'waaierdans' te perfectioneren en undercover te gaan in de gentleman's club van de beruchte Madam Lyon…

'Vienna Blood' seizoen 3 gaat in première op BBC First op maandag 16 januari om 21.00 uur

De jonge Engelse dokter Max Liebermann (Matthew Beard) en inspecteur Oskar Rheinhardt (Juergen Maurer) zijn terug om de exclusieve en verleidelijke wereld van dure mode te ontdekken.

Met de ontdekking van een jonge naaister die in een luxe modehuis is vermoord, beginnen Max en Oskar in te zien dat de mode-industrie duistere en sinistere waarheden verbergt. Om de moordenaar te identificeren moet Max zich buigen over de aard van schoonheid en de duistere wateren van seksuele aantrekkingskracht. Het is een spoor dat Max en Oskar leidt van couture naar een kwaadaardige wereld van uitbuiting en chantage.

'Grantchester' seizoen 6 gaat in première op BBC First op vrijdag 20 januari om 21.00 uur

Het is 1958 en er ontstaat onrust in het Cambridgeshire dorp Grantchester. Eerwaarde Will Davenport (Tom Brittney) geniet van zijn rol als een fanatieke dominee, en is bereid voor de nodige opschudding te zorgen en conventies uit te dagen om mensen te helpen. Maar de rol waarvan hij houdt, brengt hem in conflict met zijn eigen idealen als de goedhartige pastoor Leonard Finch (Al Weaver) verwikkeld raakt in een schandaal. Will's beste vriend, inspecteur Geordie Keating (Robson Green), vindt zijn principes omstreden, huishoudster Mrs Chapman (Tessa Peake-Jones) is radeloos en Geordie's vrouw Cathy (Kacey Ainsworth) is opstandig.

'McDonalds and Dodds' seizoen 3 gaat in première op BBC First op zaterdag 21 januari om 21.00 uur

Nadat een jonge vrouw dood is aangetroffen op een ligstoel in een van de pittoreske stadsparken van Bath, wordt het lokale detective duo McDonalds en Dodds ter plaatse geroepen.

Hoe is deze vrouw op klaarlichte dag gestorven, omringd door zonnekloppers en winkelaars? En hoe is het mogelijk dat ze... glimlacht? Het onderzoeksduo ontdekt dat alle wegen leiden naar George ‘Golden Ears’ Gillan, expert in linguïstische antropologie aan de Bath University, die iemands verleden kan afleiden door hem te horen spreken. Dodds vermoedt dat Belvedere, het oude herenhuis waar George en zijn excentrieke moeder Agnes wonen, iets met de moord te maken heeft, maar bij het blootleggen van Belvedere's geheimen moet Dodds ook geheimen uit zijn eigen verleden onder ogen zien.

In januari kan je de volgende series blijven bekijken op BBC First:

'Miss Fisher's Murder Mysteries' seizoen 1 elke zondag om 19.45 uur tot 1 januari

'Whitstable Pearl' seizoen 2 elke maandag om 21.00 uur tot 9 januari

'Grantchester' seizoen 5 elke vrijdag om 21.00 tot 13 januari