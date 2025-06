'Nederland op Film': herbeleef de beelden van toen

'Nederland op Film' keert terug met een nieuwe reeks. In deze bijzondere serie neemt Wim DaniŽls de kijker mee op reis door de tijd aan de hand van unieke amateurbeelden uit verschillende decennia.

'Nederland op Film' biedt een bijzondere inkijk in het dagelijks leven van vroeger, vastgelegd door gewone mensen met hun filmcamera's. De reeks laat zien hoe Nederland zich in de afgelopen eeuw heeft ontwikkeld. Met persoonlijke verhalen en historische duiding brengt Wim Daniëls deze beelden opnieuw tot leven.

Aflevering 1

Het eigen huis – de hoge prijs ervan en het grote gebrek er aan – is dagelijks in het nieuws. Dat eigen huis, in al z’n facetten, staat centraal in deze aflevering. Hoe zag dat huis eruit, en hoe veranderde dat? Was het een koop- of huurhuis? Een douche was zeker nog niet standaard in de jaren 60 en voor de oorlog hadden veel huizen zelfs geen aparte keuken. Hoe richtten we ons huis in en hoe veranderde dat in de tijd? Al die ontwikkelingen zijn zichtbaar op de films die gewone Nederlanders met een filmcamera maakten in hun eigen omgeving. We richten de schijnwerpers op het meest Nederlandse huis dat er is: de doorzonwoning. En de wooncrisis van vandaag blijkt bepaald niet de eerste in de geschiedenis van ons land. Keer op keer werd Nederland geconfronteerd met een tekort aan betaalbare, kwalitatief goede woningen. Deze aflevering zit vol bijzonder filmmateriaal, bijvoorbeeld van de totstandkoming van een arbeiderswijk in de jaren 30 in Alkmaar, beelden van Drentse plaggenhutten en een woonwagenkamp in Hilversum, midden in de oorlog. En onontkomelijk: het oranje-bruin van de jaren 70.

Nederland op Film wordt geproduceerd door MediaLane.

'Nederland op Film', vanaf vrijdag 20 juni om 20.30 uur bij MAX op NPO 2.