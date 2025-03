National Geographic geeft in april unieke inkijk in Amsterdam Centraal

National Geographic kondigt een gloednieuwe docu-serie aan over één van de drukste en meest indrukwekkende treinstations in Nederland.

Deze lokaal geproduceerde serie gaat op 17 april 2025 in première op National Geographic, 150 jaar nadat de architecten P.J.H. Cuypers en A.L. van Gendt de opdracht kregen om het wereldberoemde stationsgebouw te ontwerpen.

'Amsterdam Centraal 24/7' geeft een kijkje achter de schermen en volgt verschillende medewerkers die werkzaam zijn in verschillende functies op en rondom het station. Van grote evenementen zoals Pride Amsterdam, Formule 1 en Koningsdag, die veel druk leggen op de infrastructuur en de mensen achter de schermen. Tot kleinschalige, persoonlijke verhaallijnen van reizigers en medewerkers. De serie heeft daarnaast ook een informatieve rol over het reilen en zeilen van het Amsterdam Centraal Station, over de geschiedenis van het indrukwekkende gebouw en over de uitdagingen die bij zowel in als rondom het station en het spoor komen kijken.

Vanaf 17 april, elke donderdag om 21.30 uur op National Geographic.

NIEUW

SECRETS OF THE PENGUINS

In de baanbrekende twee delige documentaire, 'Secrets of the Penguins', volgt National Geographic Explorer Bertie Gregory twee jaar lang pinguïns in extreme weersomstandigheden op Antartica. Hij weet opvallende eigenschappen op unieke wijze vast te leggen en ontdekt verrassende intelligentie, geheime tradities en hechte gemeenschappen bij deze sociale vogels. Van moedig risico nemen tot vriendschappen en de drang naar avontuur, deze serie toont hoe pinguïns meer op ons lijken dan we ooit hadden gedacht.

Bekijk de première van 'Secrets of the Penguins' op 'World Penguin Day', met twee afleveringen op 25 april om 21.30 uur en het derde deel op 2 mei om 21.30 uur op National Geographic.

NIEUW

OKLAHOMA CITY BOMBING: ONE DAY IN AMERICA

Op 19 april werd de Verenigde Staten opgeschrikt door de ergste terroristische aanslag in haar geschiedenis. Dertig jaar later blikken we terug op die noodlottige dag aan de hand van de aangrijpende verhalen van overlevenden, de intense klopjacht op de dader en de meedogenloze zoektocht naar gerechtigheid. Ontdek hoe deze tragedie een land voorgoed veranderde en welke blijvende impact het had op degenen die het meemaakten.

Bekijk alle drie de afleveringen op maandag 7 april vanaf 21.30 uur op National Geographic.

NIEUW

TO CATCH A SMUGGLER: TROPICAL TAKEDOWN

'To Catch a Smuggler: Tropical Takedown' volgt de strijd van Air and Marine Operations en Homeland Security Investigations tegen de cocaïnesmokkel via de 'Caribische Corridor'. Deze route, die door criminele netwerken wordt gebruikt om drugs naar de VS en Europa te vervoeren, wordt intensief gecontroleerd. De serie toont hoe agenten miljoenen aan cocaïne in beslag nemen en drugshandelsorganisaties ontmantelen in Puerto Rico en omliggende eilanden.

Vanaf 26 april, elke zaterdag om 22.00 uur op National Geographic.

NIEUW

NORTHWOODS SURVIVAL

'Northwoods Survival' volgt een groep jonge Canadezen die een uitdagende missie aangaan: een nieuw leven opbouwen in de Canadese wildernis. De deelnemers ontdekken de ruigste en meest afgelegen landschappen van het land, waar ze de harde realiteit van het leven in de natuur ervaren. De serie biedt een avontuurlijke en inspirerende kijk op hun strijd om te floreren in de ongetemde wildernis.

Vanaf 6 april, elke zondag om 23.00 uur op National Geographic.

NIEUW

TITANIC: THE DIGITAL RESURRECTION



Meer dan een eeuw na het zinken van de Titanic heeft een team van experts een opmerkelijke prestatie geleverd: het creëren van een uiterst nauwkeurige 3D-digitale replica van het scheepswrak. Met behulp van geavanceerde technologie en speciaal aangepaste camera’s is het wrak in detail in kaart gebracht. Dit 3D-model werpt nieuw licht op de laatste momenten van het schip en onthult hoe de ‘onzinkbare’ Titanic uiteindelijk ten onder ging

Maandag 14 april, vanaf 21.30 uur op National Geographic.

NIEUW

EASTER MYSTERY STUNT

Op eerste paasdag duiken we diep in de mysterieuze verhalen van de Bijbel met een reeks boeiende documentaires. Van 'Lost Cities of the Bible' tot 'The Jesus Mysteries' en van 'Jesus: Rise to Power – Birth of Christianity' tot 'Secrets of Christ's Tomb: Explorer Special'. Ontdek oude geheimen en laat je meeslepen door de fascinerende ontdekkingen uit de geschiedenis die de basis legden voor een van de grootste verhalen ooit verteld.

Zondag 20 april vanaf 12.00 uur op National Geographic.