Nadia keert terug!

Ook dit najaar bespreekt Nadia Moussaid in een bruisende studio hedendaagse onderwerpen met spraakmakende gasten afkomstig uit alle hoeken van de samenleving.

Iedere aflevering gaan ervaringsdeskundigen met elkaar én het publiek het gesprek aan over zaken die hen bezighouden.

Taboes doorbreken en vooroordelen proberen weg te nemen, dat is waar 'Nadia' ook dit seizoen voor staat. Zo gingen eerdere afleveringen over de schaduwkant van adoptie, leven met ADHD en de invloed van macho-influencers op jonge mannen. Het nieuwe wekelijkse uitzendschema maakt mogelijk dat onderwerpen verder uitgediept kunnen worden en dat het gesprek na de uitzending zowel online als offline doorgaat.

Nadia Moussaid: 'Ik heb ontzettend veel zin om terug te keren met deze show! Ik heb zowel binnen als buiten de studio gemerkt wat de impact van ons programma was en wat de onderwerpen losmaakten bij mensen. Onder de fragmenten online gaan de gesprekken nog steeds door. Ik kijk heel erg uit naar de volgende reeks waarin we dit keer wekelijks met elkaar in gesprek gaan en waarin we daarna dus langer de tijd krijgen erover door te praten, één-op-één, online of aan de keukentafel.'

'Nadia' is een coproductie van VPRO en Human Factor, vanaf 1 oktober wekelijks bij de VPRO op NPO 3.