'Nachtdieren' trotseert de nacht in Noord-Limburg

Raven is deze nacht op pad in Noord-Limburg, hier ontmoet die Rachel. Zij heeft zes verschillende persoonlijkheden die haar vertellen wat ze moet doen.

Na jaren is ze van de medicijnen af, met als bijwerking dat ze niet meer slaapt. Ook ontmoet Raven Stijn, de voorzitter van het bouwteam van Carnavalsvereniging De Pielreus, die dag en nacht werken om hun praalwagen op tijd af te krijgen. Shirley runt een jongerencentrum in de probleemwijk Blerick, hier komen jongeren langs die een veilige plek nodig hebben. Kelsey is ’s nachts te vinden in haar yurt, waar ze aan soundhealing doet met behulp van haar klankschalen.

'Nachtdieren', maandag 6 maart om 21.15 uur bij BNNVARA op NPO 3.