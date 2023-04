'Nachtdieren' rijdt deze week rond in Antwerpen

Glenn brengt zijn nachten door als tovenaar met een missie. Samen met zijn vrienden kan hij uren doorbrengen in de fantasiewereld van Dungeons & Dragons, een rollenspel dat zijn leven heeft gered.

Lorien heeft narcolepsie, een slaapstoornis waardoor je zomaar in slaap kan vallen. ’s Nachts kan die juist niet goed doorslapen en die raakt tijdelijk verlamd tijdens het ervaren van heftige emoties. Andy en zijn vrienden zetten de bloemetjes flink buiten in een homobar en fetisjclub. Voor ieder wat wils in Antwerpen, ook plasseks passeert de revue.

'Nachtdieren', maandag 10 april om 21.15 uur bij BNNVARA op NPO 3.