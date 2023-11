'Nacht van de Popmuziek 2023' met Leo Blokhuis, Vera Siemons en Emmely de Wilt

Leo Blokhuis presenteert op zaterdag 11 november de achttiende editie van de 'Nacht van de Popmuziek'. Dat doet hij niet alleen, dit jaar presenteert hij met 3FM-dj Vera Siemons en Radio 2-dj Emmely de Wilt.

Samen met de kijker gaan ze op zoek naar steengoede liveregistraties. Deze beelden komen, zoals vanouds, uit het immense archief van Fenno Werkman.

Vera & Emmely

Drie uur lang kiezen Vera en Emmely samen met Leo hun favoriete nummers en de mooiste pareltjes uit de schatkamer van Fenno. Natuurlijk bespreken ze ook het popjaar 2023 en lopen ze samen de belangrijkste gebeurtenissen langs. Vera: 'Ik hoop dat ik mijn voorkeur voor hedendaagse popmuziek een toevoeging kan zijn in het programma, zoals Lana Del Rey; één van mijn favoriete liveshows van dit jaar.' Emmely: 'Ik hou van de nacht. Ik hou van muziek. En als je mij de kans geeft om die dingen te combineren met Vera en Leo dan ben ik er bij. Oftewel enorm veel zin in!'

Ook Andrew Makkinga van Radio 2 Soul & Jazz en 3FM-dj Justin Verkijk doen ook een muzikale duit in het zakje.

Op het menu staat onder andere:

- 50 jaar disco

- Nederlands materiaal van de band Wings, met Paul McCartney

- Lana Del Rey en haar onverwachte concert in Ziggo Dome

- J.J. Cale en toetsenist Leon Russell samen op het podium

- Aandacht voor de afgelopen jaar overleden Sinéad O’Connor

Tweede scherm

'De Nacht van de Popmuziek' is interactief! Via npo3.nl/nvdp kan je reageren op de uitzending, extra informatie vinden, videomateriaal bekijken en foto's uploaden die eventueel worden getoond tijdens de uitzending. Ook is er verschillende keren in de uitzending ruimte voor de keuze van de kijker, waarbij iedereen kan stemmen op een favoriet nummer.

'Nacht van de Popmuziek', zaterdag 11 november vanaf 22.45 uur bij de NTR op NPO 3.