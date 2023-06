'Naar Mekka - verhalen van de hadj': wat maakt deze pelgrimstocht zo indrukwekkend?

Presentator Karim Amghar neemt in de special 'Naar Mekka – verhalen van de hadj' de kijker mee op hadj. Voor veel moslims is het de grote droom: op hadj gaan en het Offerfeest in Mekka vieren.

De bedevaart is een van de pijlers van de islam en voor veel mensen een grote levensgebeurtenis. Het is een moment om opnieuw te beginnen met een frisse start. Hoe is het om op hadj te gaan en hoe kijkt men er op terug? In deze special interviewt Karim verschillende mensen en laat hij aan de hand van historische foto’s en historische films zien hoe de bedevaart in de laatste 100 jaar is veranderd.

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de manier waarop mensen naar Mekka gaan. Naast de historische beelden vertellen twee personen in 'Naar Mekka – verhalen van de hadj' over hun persoonlijke ervaring en zien we een jong stel zich voorbereiden op de hadj. Intieme, sfeervolle gesprekken die de spirituele beleving van de reis laten zien.

'Naar Mekka – verhalen van de hadj', zondag 25 juni om 16.20 uur bij de NTR op NPO 2.