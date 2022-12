'Na Down the Road' focust dinsdag op de liefde

Foto: Eén - © VRT 2019

De liefde was in elk seizoen van 'Down the Road' een belangrijk en veelbesproken thema. De romantische escapades zijn ontelbaar. En ook op de parkeerplaats bij deze renie was het bijna weer raak.

In het gesprek van Dieter Coppens met de oud-deelnemers wordt duidelijk dat het een thema is dat nauw samenhangt met de acceptatie van mensen met het downsyndroom.

'Na Down The Road', dinsdag 13 december om 20.55 uur bij BNNVARA op NPO 3.