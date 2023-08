'My Generation @ War' volgt dj's Andreii en Vlad

Als de oorlog nog maar twee dagen oud is, staan boezemvrienden en DJ's Andreii en Vlad bij het gemeentehuis om zich aan te melden als vrijwilliger.

Het gebouw in het centrum van de stad wordt op dat moment geraakt door een Russische raket. Na de explosie is de chaos gigantisch, de vrienden raken elkaar kwijt. Twee weken later vindt Andreii Vlad terug in een andere stad, waar hij met spoed heen is gebracht. Andreii rijdt zijn vriend naar de grens zodat hij het land kan verlaten voor specialistische zorg. Vlad wordt geopereerd in Nederland terwijl Andreii doorgaat met het evacueren van mensen. Vlad voelt zich hulpeloos omdat hij niets kan doen.

'My Generation @ War', woensdag 9 augustus om 22.00 uur bij AVROTROS op NPO 3.