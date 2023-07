'My Generation @ War' over de Oekraïense band Antytila

De beroemde Oekraïense band Antytila stond op het punt om internationaal door te breken. Toen de oorlog uitbrak ging de hele band het leger in. Samen vochten ze aan het front.

Ze traden op met Ed Sheeran en Bono en vragen aandacht voor de Oekraïense zaak en zamelen geld in voor hun regiment. Danyl meldt zich als vrijwilliger bij het leger als in 2014 Rusland de Dombas inneemt. Omdat hij pas 17 jaar is, wordt hij geweigerd. Als zijn beste vriend in de gevechten gedood wordt, is hij vastbesloten. Als hij 18 jaar wordt gaat hij werken als hospik. Danyl speelt in een black metal band en is ervan overtuigd dat ze na de oorlog doorbreken.

'My Generation @ War', woensdag 19 juli om 21.00 uur bij AVROTROS op NPO 3.