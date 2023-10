Muzikale dagafsluiting door zangeres Nani in nieuw EO-programma

In het nieuwe EO-programma 'Dromen met Nani' sluit zangeres Nani Noam Vazana in vijf minuten de zondag af met een verhaal uit de Joodse wereld en een zelfgeschreven lied.

De serie kent zes afleveringen, zes zondagen achter elkaar. Het programma wordt gemaakt door redactie van de Joodse Programmering binnen de EO.

Nani (1982) is een Nederlands-Israëlische zangeres, muzikant en componist en woont in Amsterdam. Ze is een van de weinige singer-songwriters ter wereld die nog liedjes schrijft in het Ladino (‘Judeo-Spaans’) de bijna verdwenen taal van haar voorouders: Sefardische Joden uit Noord-Afrika. Voor haar optredens reist ze de hele wereld over. Bijna twintig jaar geleden kwam ze naar Nederland om hier aan het conservatorium te studeren, sindsdien is de hoofdstad haar thuishaven.

Op de drempel van dag en nacht

Alfred Edelstein, eindredacteur van de Joodse Programmering van de EO: 'Al een paar seizoenen maken wij korte late avondprogramma’s. Dit keer is het de beurt aan Nani die ons met een kort verhaal en een door haar gecomponeerd liedje meeneemt in haar fantasiewereld. Nog even ontspannen met een glimlach op de drempel van dag en nacht.'

'Dromen met Nani', vanaf zondag 15 oktober om 23.55 uur bij de EO op NPO 2.