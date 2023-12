Muziek, kerstsfeer en mooie gesprekken in de 'Top 2000' op tv

Volgende week gaat de 'Top 2000' van start. De NTR pakt traditioneel op tv weer flink uit met gloednieuwe afleveringen van de 'Top 2000 a gogo' en met de 'Top 2000: De Opening', waarin samen met de Dj's van de 'NPO Radio 2 Top 2000' op zoek wordt gegaan naar bijzondere verhalen uit de lijst der lijsten.

'De Top 2000 a gogo' wordt dit jaar samen met Leo Blokhuis gepresenteerd door Diederik Ebbinge.

Programmering 'Top 2000':

'Top 2000: De Opening'

Om middernacht gaat op kerstavond de 25ste editie van de 'Top 2000' van start op NPO Radio 2. Voordat dit zilveren jubileum op de radio losbarst, wordt er in het tv-programma 'Top 2000: De Opening' samen met de Dj’s van de 'Top 2000' op zoek gegaan naar de muzikale parels en de bijzondere verhalen uit de lijst. Vier bekende Nederlandse artiesten en bands die met hun muziek genoteerd staan in de lijst, waaronder Ilse DeLange, Danny Vera en Chef’Special, spelen een eigen nummer en een cover uit de 'Top 2000'. De presentatie is in handen van Leo Blokhuis en Shay Kreuger.

Uitzending: zondag 24 december, rond 22.30 uur bij de NTR op NPO 3.

'Top 2000 a gogo'

Het eindejaarsfeestje van het jaar met vertrouwde ingrediënten: reportages over liedjes uit de lijst, videoclips met verrassende weetjes en afwisselende gasten die samen met Diederik en Leo aan de bar de quiz spelen. Dit jaar zijn onder meer Roxeanne Hazes, Vera Siemons, Noortje Herlaar, Rayen Panday, Quinty Misiedjan en Thijs Boontjes de quizkandidaten. De punten worden gegeven door jurylid en bardame van het Top 2000 café, Monica.

In de reportages staan ondere andere de nummers If I Can Dream van Elvis, Black Pearl van Margriet Eshuis, 99 Luftballons van Nena, Impossible van Nothing But Thieves centraal en vertelt Anita Meijer alles over haar succesnummer Why Tell Me Why. En welk verhaal schuilt er achter het nummer Crazy van Seal?

Aan tafel praat Diederik met Philip Freriks over zijn liefde voor de muziek van Jacques Brel, legt Lucky Fonz III waarom Leonard Cohen in de 'Top 2000' op nummer 1 moet en komen we erachter waarom de muziek van Bob Marley zo belangrijk voor Nadia Moussaid is. Tenslotte komt Prof. Dr. Bas Bloem aan het woord over zijn bijzondere band met Rob de Nijs.

Uitzendingen: dagelijks van dinsdag 26 t/m 31 december rond 19.00 uur bij de NTR op NPO 1.