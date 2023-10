Musical-opleiding Tilburg in beeld in documentaire 'Lokaal 205'

Nederlandse musicalsterren schitteren op podia in de hele wereld. Dat is niet verrassend, want ze worden in ons land op het hoogste niveau opgeleid. Ze moeten perfect kunnen acteren, dansen en zingen tegelijk.

Een combinatie van totaal verschillende vaardigheden, vergelijkbaar met al voetballend een rekensom oplossen. In de documentaire Lokaal 205 neemt regisseur Paul Cohen de kijker mee naar een plek waar de sterren van de toekomst worden voorbereid op een leven in de schijnwerpers: Lokaal 205 van de Fontys Hogeschool in Tilburg.

De bevlogen docent Marc Krone heeft de taak om zijn studenten klaar te stomen voor het grote podium. ‘Ik moet ervoor zorgen dat ze straks alle mogelijke rollen kunnen spelen.’ Met zijn intensieve lesmethode, die hij heeft opgedaan bij de legendarische actrice en docente Stella Adler, haalt Krone alles uit de kast. Hij gaat tot het uiterste om zijn nog jonge leerlingen te prikkelen om de dieptes van hun ziel te verkennen, zodat ze hun rol, zingend en acterend, tot leven weten te brengen.

Dat gaat niet zomaar: ‘De studenten moeten fysiek een grens over.’ Maar in deze tijd van diverse schandalen over grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie moet hij balanceren. Acteren en zingen op een podium is een lichamelijk vak, dat niet aan een tafel uit boeken wordt geleerd, maar door te repeteren ten overstaan van medestudenten en docenten – een kwetsbaar en zeer persoonlijk proces. Gelukkig geniet Krone het vertrouwen van zijn leerlingen, waardoor hij ze met woorden én aanrakingen op weg helpt in het musicalvak.

'Lokaal 205' speelt zich bijna volledig af binnen de muren van het repetitielokaal. De documentaire van Paul Cohen brengt in beeld hoe de leerlingen zich onder begeleiding van de bevlogen Marc Krone ontwikkelen tot acteurs met zelfvertrouwen die durven te putten uit hun eigen ervaringen, die zich laten zíen. Zo blijkt de verlegen Floortje ineens in staat om los te komen van haar perfectionisme en te veranderen in een musicaldiva die schittert in haar rol. De film laat de kijker meeleven met de worstelingen van Krone en zijn leerlingen en toont de geboorte van nieuw musicaltalent.

Regie: Paul Cohen

Productie: Witfilm

'Het Uur van de Wolf: Lokaal 205', dinsdag 24 oktober om 22.45 uur bij de NTR op NPO 2.