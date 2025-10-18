Mona Keijzer (BBB) en David van Weel (VVD) in 'WNL Op Zondag'

Deze zondag begint 'WNL Op Zondag' later dan normaal, namelijk om 13.10 uur op NPO1. Dit vanwege de marathon van Amsterdam. Te gast zijn vicepremier Mona Keijzer en buitenlandminister David van Weel.

Verder oud-campagnestrateeg Jacques Monasch, parlementair journalist Victor Pak en oud-Kamerlid Ronald van Raak over de komende verkiezingen.

Vicepremier Mona Keijzer

Vicepremier en minister Mona Keijzer is te gast bij Rick Nieman. Deze week kwam de nummer 2 van BBB met een pamflet over islamitisch extremisme. Een pleidooi voor de bescherming van Nederlandse waarden en tegen intolerantie en dreiging van extremisme.

Buitenlandminister David van Weel

Zondagmorgen is minister van Buitenlandse Zaken David van Weel te gast in 'WNL Op Zondag'. De VVD-bewindsman over zijn komende werkbezoek aan het Midden-Oosten. Ook gaat hij in op de actuele ontwikkelingen in Gaza en Oekraine.

Jacques Monasch, Victor Pak en Ronald van Raak

Nog anderhalve week tot de stembussen worden geopend. Daarover oud-campagnestrateeg Jacques Monasch, parlementair journalist Victor Pak van EW Magazine en oud-politicus Ronald van Raak. Over de verkiezingen van nu en parallellen met eerdere campagnes.

'WNL Op Zondag', zondag 19 oktober om 13.10 uur op NPO 1.