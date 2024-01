'Missie MAX' op bezoek bij mariniers in Bosnië

Nederlandse militairen zetten zich wereldwijd in voor vrede en veiligheid. In samenwerking met het ministerie van Defensie maakt MAX al meer dan tien jaar het tv-programma 'Missie MAX', waarin uitgezonden militairen en hun thuisfront centraal staan.

Het gemis is vaak groot. Jan Slagter gaat samen met generaal Onno Eichelsheim, Commandant der Strijdkrachten, op missiebezoek in Bosnië. Ook gaat Jan langs bij demissionair premier Mark Rutte in Den Haag en bij de NAVO in Brussel.

Jan Slagter bezoekt samen met generaal Onno Eichelsheim, Commandant der Strijdkrachten, 150 mannen en vrouwen van het Korps Mariniers in kamp Butmir in Bosnië. Zij maken deel uit van de Europese EUFOR vredesmacht en zorgen door hun aanwezigheid voor rust en stabiliteit in Bosnië en Herzegovina.

Nick Schilder

Jan gaat met de mariniers in gesprek over hun werk tijdens de missie en het missen van hun dierbaren gedurende de zes maanden die ze van huis zijn: gesprekken met een lach en een traan. Hij gaat met de militairen mee op pad, de bergen in waar oefeningen worden gehouden. Jan heeft een aantal verrassingen meegenomen om de manschappen een hart onder de riem te steken. Nick Schilder is meegereisd en treedt op voor de militairen met het nummer Realize. Ook worden er persoonlijke berichten mee teruggenomen, naar het thuisfront in Nederland.

Demissionair premier Mark Rutte

In Nederland gaat Jan Slagter in gesprek met demissionair premier Mark Rutte en in Brussel bezoekt hij de NAVO. Daar spreekt hij met luitenant-admiraal Rob Bauer, de voorzitter van het NAVO Militair Comité.

'Missie MAX'

De dreiging in de wereld is helaas toegenomen en een sterke krijgsmacht is belangrijker dan ooit. Onze Nederlandse militairen zetten zich in voor vrede en stabiliteit en hebben alle steun nodig. In 'Missie MAX' zien we van dichtbij wat hun werk behelst.

'Missie MAX', dinsdag 2 januari om 17.10 uur bij MAX op NPO 1.