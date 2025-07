Misdaad, mysterie en meeslepende verhalen deze zomer op Crime+Investigation

In augustus presenteert tv-zender Crime+Investigation een reeks nieuwe en terugkerende series die de duistere kant van de menselijke natuur blootleggen.

Zo vertelt 'Bodies in the Barrels' vanaf 10 augustus het waargebeurde verhaal achter de beruchte Snowtown-moorden in Australië. 'Interrogation Raw' keert terug op 14 augustus en neemt de kijker mee in de spannendste verhoren ooit vastgelegd. En in 'A Perfect Scam', dat vanaf 18 augustus te zien is, komen aangrijpende verhalen van slachtoffers van geraffineerde oplichting aan het licht.

BODIES IN THE BARRELS

Vanaf 10 augustus elke zondag om 22.00 uur

Dit is het waar gebeurde verhaal van de Snowtown moorden, een gruwelijk verhaal over verdorvenheid en moord in de slaperige voorsteden van Adelaide. Een bende van drie, Bunting, Wagner en Vlassakis, hadden de wet in eigen hand genomen en martelden en vermoordden mensen van wie ze dachten dat ze pedofiel waren en niet verdienden te leven. Ze stopten hen vervolgens in vaten, in stukken en gedrenkt in pekel, om ze dan in een bankkluis in Snowtown te verstoppen. Nu, meer dan 25 jaar nadat de gruwelijkste moordpartij van Australië werd beëindigd is Mark Haydon - eigenaar van de bankkluis waar de lichamen waren verborgen - weer op vrije voeten. Deze serie laat de originele onderzoekers, journalisten, getuigen en familieleden aan het woord over deze verschrikkelijke misdaden.

INTERROGATION RAW

Vanaf 14 augustus elke donderdag om 22.00 uur

Strafzaken kunnen worden gewonnen of verloren in de verhoorkamer. Deze serie onderzoekt de delicate wendingen van enkele van de meest fascinerende verhoren die ooit werden gehouden. Elke aflevering neemt de kijker meteen mee terwijl de detectives play-by-play commentaar geven, waarbij elke tactiek wordt onthuld en elk doorslaggevend moment dat binnen die vier muren plaatsvindt.

A PERFECT SCAM

Vanaf 18 augustus elke maandag om 22.00 uur

'A Perfect Scam' onthult de aangrijpende en vaak tragische verhalen van slachtoffers die ten prooi vielen aan geraffineerde scams, die de verwoestende emotionele, financiële en soms fatale gevolgen laten zien. Deze documentaireserie duikt in de duistere wereld van liefdeszwendel, financiële zwendel en digitale oplichters en toont hoe de daders vertrouwen manipuleren en jagen op menselijke kwetsbaarheden. Middels indringende interviews met de slachtoffers, hun familie en ordehandhavers onderzoekt de serie hoe ogenschijnlijk onschuldige interacties kunnen uitdraaien op levensveranderende tragedies. Sommige slachtoffers raken hun geld kwijt, anderen hun vrijheid en in de meest schrijnende gevallen leidt de psychologische kwelling van deze zwendel tot een verschrikkelijk verlies van leven.

Ook binnenkort te zien:

'Ozark Law' - Vanaf 2 juli elke woensdag om 22.00 uur

'Secrets of The Bunny Ranch' - Vanaf 7 juli elke maandag om 22.00 uur

'Fugitive Hunters: Mexico' - Vanaf 7 juli elke doordeweekse dag om 23.00 uur