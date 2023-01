Minister Hanke Bruins Slot in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman. Dit seizoen in WNL Op Zondag nog meer opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

WNL Op Zondag van Omroep WNL wordt iedere zondag live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

Minister Hanke Bruins Slot

Zondagmorgen is minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te gast bij Rick Nieman. De bewindsvrouw bespreekt de nieuwe wet op de politieke partijen. Die gaat onder andere over de financiering van politieke partijen. Ook komt in de nieuwe wet een partijverbod voor partijen die de democratie ondermijnen.

Jan Latten en Jacco Vonhof

Hoe ziet Nederland er uit in 2033? Daarover emeritus hoogleraar demografie Jan Latten en Jacco Vonhof, voorzitter van MKB Nederland. In wat voor land leven we in het volgende decennium? Hoe gaan we om met de ruimte, migratie, arbeid en energie.

Publicist Aylin Bilic

Volgende week begint het World Economic Forum in Davos, waar de rijken der aarde, captains of industry en wereldleiders samenkomen. Ook het onderwerp van talloze complotten en samenzweringstheorieën. Publicist Aylin Bilic laat haar licht schijnen over deze bijeenkomst.

Charles Groenhuijsen

Oud Amerika-correspondent Charles Groenhuijsen over het bezoek van premier Mark Rutte aan het Witte Huis. De presentator vertelt over andere Nederlandse premiers die langs gingen op 1600 Pennsylvania Avenue, Washington. En het laatste nieuws rond president Joe Biden.

'WNL Op Zondag', zondag 15 januari om 10.00 uur op NPO 1.