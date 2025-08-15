Mila weet het even niet meer in 'Mila's Missie'

'Missies maken alles leuker' is Mila's levensmotto. En elke missie is op te lossen met een stappenplan. Zo ook wanneer ze op vakantie haar basisschool-crush Kai tegenkomt. Mila's missie? Zoenen met Kai!

Samen met haar beste vriendin stelt ze tien stappen op om hem verliefd op haar te maken.

Na het mislukken van stap 3 weet Mila niet meer wat ze moet doen. Yara stelt voor om hard to get te spelen, zodat ze samen meer tijd kunnen doorbrengen. Terwijl ze op pad zijn om een activiteit te zoeken, komt Kai langs en vraagt of ze mee willen doen aan een dropping. Mila speelt haar rol en zegt nee, maar als de meiden weglopen, besluit ze alsnog te gaan in de hoop dat haar eerste zoen die avond nog kan gebeuren.

'Mila's Missie', zaterdag 16 augustus om 17.45 uur bij AVROTROS op NPO Zapp.