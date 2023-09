'Mijn Grote Broer': aangrijpende 'EOdoc' over rouwende familie na onverwachte zelfdoding

Eind 2019 maakt Arie op 22-jarige leeftijd een einde aan zijn leven. Niemand zag het aankomen, zelfs zijn jongere broer Gijs en ouders niet.

De EO-documentaire 'Mijn Grote Broer' volgt drie jaar lang het achtergebleven gezin, waarin ze proberen te begrijpen waarom Arie deze keuze heeft gemaakt. De prijswinnende film van Mercedes Stalenhoef wordt uitgezonden op zondag 3 september, een dag voor de start van de Wereld Suïcide Preventie Week 2023.

Na de begrafenis ontdekt Gijs samen met zijn ouders steeds meer over de mentale gesteldheid van zijn broer. Arie leek altijd vrolijk en optimistisch, maar bleek te worstelen met intense depressies. De film biedt een zeer intieme kijk in het leven van de achtergebleven gezinsleden die ieder op hun eigen manier met het verlies moeten omgaan. De documentaire is een aansporing om het gesprek over suïcide niet uit de weg te gaan, maar juist op gang te brengen.

Onvoorwaardelijke liefde

Filmmaker Mercedes Stalenhoef: 'Ik had dit allemaal niet kunnen doen zonder de openheid en moed van de prachtige familie van Arie. De afgelopen drie jaar hebben zij mij meegenomen in hun rouwproces. Hoewel mijn vooronderzoek me al leerde hoe ontwrichtend een zelfmoord kan zijn liet het gezin me daarnaast ook hun veerkracht zien, gebouwd op hun humor, positiviteit en onvoorwaardelijke liefde voor elkaar.'

Doodsoorzaak nummer 1

Stalenhoef: 'Het proces van Gijs, de jongere broer van Arie, is inspirerend en hoopgevend. Zijn openheid en bereidheid om zijn verdriet te delen en de mooie woorden waarmee hij dat doet leveren een belangrijke bijdrage aan het doel van mijn film. Want door zelfmoord en zelfmoordgedachten naar buiten te brengen en het onderwerp geleidelijk uit de schaduw te halen, laten we zowel jongeren als hun familieleden zien dat ze niet alleen zijn. Het aantal jongeren dat zich van het leven berooft neemt toe. De cijfers zijn zo hoog dat zelfdoding in Nederland doodsoorzaak nummer één is geworden onder mensen jonger dan 30 jaar.'

Blijven praten

Margit Balogh, hoofdredacteur van EOdocs: ''Mijn Grote Broer' is een aangrijpende, dappere en taboedoorbrekende documentaire over de enorme impact van zelfdoding op degenen die achterblijven. Tegelijk is het een hoopvolle film over mensen die het leven aangaan, ook al heeft hen dat flinke klappen gegeven. Ondanks hun verdriet proberen ze niet te oordelen over de keuze die Arie heeft gemaakt om eruit te stappen. Dat geeft hoop en troost, de film laat zien hoe waardevol het is om met elkaar te blijven praten.'

'Mijn Grote Broer' is gemaakt door regisseur Mercedes Stalenhoef en is een coproductie van Zeppers Film en de EO. De documentaire won afgelopen jaar de 'Dutch Movies that Matter Award' en wordt zondag 3 september uitgezonden om 20.25 uur bij de EO op NPO 2.

