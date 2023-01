Mensen die het verschil maken twaalf keer in 'Kruispunt'

'Kruispunt' begint 2023 met twaalf hoopvolle verhalen over doeners die het verschil maken. Ze vormen het cement van de samenleving en zetten zich in op vele vlakken. Van armoedebestrijders die nieuwe gemeenschappen creren, tot mensen die zich inzetten voor vluchtelingen of voor jongeren die tussen wal en schip vallen.

En ras-idealist Sander de Kramer die in actie komt voor mensen in de knel, waar ook ter wereld. Allemaal zetten ze zich met hart en ziel in, als vrijwilliger, of voor veel meer uren dan waarvoor ze worden betaald. Wat drijft deze verschilmakers en wat is hun droom voor Nederland?

Eindredacteur Theresa Boerema: 'Begin 2022 verscheen ‘De Atlas van Afgehaakt Nederland’, van twee vooraanstaande onderzoekers. Ze belichten de steeds grotere wordende groep mensen die afhaken. Mensen die geen vertrouwen meer hebben in de politiek en niet meer mee willen of kunnen doen met de samenleving. Wij willen hier als 'Kruispunt' iets tegenoverstellen, door mensen te portretteren die niet afhaken maar juist áánhaken. Je vindt ze overal in Nederland, mensen die hun handen uit de mouwen steken en woorden omzetten in daden. Op thema’s als armoede en omkijken naar elkaar, werken we samen met Kansfonds. Het katholiek sociaal denken is voor onze beide organisaties een waardevolle inspiratiebron om op een eigen en eigentijdse manier verhalen te vertellen.'

Aflevering 1

In de eerste uitzending staat Gerlinda Robbertsen van de Stichting Goud van Noord in Rotterdam centraal. Wekelijks helpt zij 180 arme gezinnen. Met haar man Bram, die pastor is, probeert ze in de wijk het Oude Noorden, waar 62% van de mensen een laag inkomen heeft, het verschil te maken. Zoals voor Linchy Isberta, die door armoede in een isolement was geraakt. In de huiskamer van Goud van Noord hervond ze zichzelf. Ze kookt en doet er de was. Haar droom is ooit een eigen wasserette te beginnen.

Aflevering 2

Als Sander de Kramer mensen in nood ziet, kan hij niet stil blijven zitten. Zo redde hij honderden kindslaven uit de diamantmijnen in Sierra Leone, een van de vele missies waarvoor hij in 2021 werd onderscheiden met de prestigieuze Four Freedoms Award. Nu komt hij in actie voor Oekraïne, waar mensen in kapotgeschoten huizen een ijskoude winter tegemoet gaan. Samen met andere vrijwilligers bracht hij 10.000 kachels naar het front in Oekraïne. Dat hij daarmee zich in gevaarlijk gebied waagt neemt hij voor lief: ‘Want juist daar hebben mensen die kachels het hardste nodig’

Eindredacteur Theresa Boerema: 'Met deze verhalen willen we mensen inspireren en hoop bieden. Iedereen kan het verschil maken, ook met minder grote projecten dan onze hoofdpersonen. We eindigen elke aflevering met de motto’s van onze verschilmakers. Dat van Sander de Kramer bijvoorbeeld: ‘Mensen zeggen vaak: 'Het is een druppel op een gloeiende plaat.' Maar voor iemand die je helpt is het nóóit een druppel op een gloeiende plaat. Je kunt echt levens veranderen.'

'Kruispunt: De Verschilmakers', vanaf zondag 22 januari om 17.10 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.