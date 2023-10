Menno Bentveld reist door Nederlandse energietransitie in 'Energieman'

In de vierdelige serie 'Energieman' onderzoekt presentator Menno Bentveld de energietransitie: een ingrijpende verandering in de manier waarop we energie opwekken en gebruiken.

Eeuwenlang heeft de mens fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en aardgas verstookt. Nu groeit het besef dat deze bronnen eindig zijn en schadelijk voor het milieu. Daarom moet het anders. Maar hoe? In de overgang naar duurzame energie gaat ons land volledig op de schop. Geen provincie blijft gespaard. Het probleem is dat mensen vaak wel verandering willen, maar liever niet in hun eigen omgeving. Samen met regisseur Geertjan Lassche reist Menno door Nederland. Verwondering, ontzag en huivering gaan bij deze ontdekkingstocht hand in hand. Hoe diep willen we nog graven? Dulden omwonenden nog vervuilende industrie? Willen we afhankelijk blijven van verre landen of moeten we voortaan al onze energie zelf produceren? En bovenal: wie zijn de winnaars en wie de verliezers in deze transitie?

Aflevering 1: Noord-Nederland

Menno reist af naar Groningen waar het jarenlang boren naar aardgas het landschap, de bewoners en hun huizen zwaar getekend heeft. Nu de Groninger gaskraan dicht is wordt het aardgas geïmporteerd. Aan boord van een zeesleper worden reusachtige tankers vol vloeibaar gas wekelijks de Waddenzee overgetrokken om aan te meren in de Eemshaven. Veel daarvan wordt echter direct doorverkocht aan het buitenland. Hoe is dat in deze tijd van energieschaarste te verantwoorden?

Waar Noord-Nederland vroeger bekend stond als nationale graanschuur, worden landerijen nu steeds vaker volgepland met zonnepanelen en windmolens. De betreffende boeren die hun land aan de energieproducent hebben verpacht zijn spekkopers, maar de impact op de omwonende dorpelingen is enorm: zij plukken de zure vruchten. In de turbulente wereld van de energietransitie pikken velen hun graantjes mee: de veehouder is via zijn mestoverschot plotseling energieproducent geworden en de orchideeënkweker maakt via een hightech centrale nu meer stroom dan hij zelf op kan maken.

'Energieman', maandag 30 oktober om 22.20 uur bij BNNVARA op NPO 2.