Menno Bentveld deelt hoopvolle natuurverhalen uit Europa in 'Terug in het Wild'

Wat hebben de wilde kat, de kerkuil en de beekparelmossel met elkaar gemeen? Door menselijk toedoen hebben ze het zwaar te verduren, maar de mens werkt nu ook hard aan het behoud van deze soorten.

In 'Terug in het Wild' zien we de geweldige voorbeelden van Europees natuurherstel. Want door klimaatverandering en menselijke activiteiten dreigen veel plant- en diersoorten in Europa uit te sterven. Wat zijn de belangrijkste bedreigingen? Hoe staan hun leefgebieden er voor? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze soorten behouden blijven? In deze nieuwe reeks deelt Menno Bentveld hoopvolle natuurverhalen uit heel Europa, waarin we zien dat het ook voor zwaar bedreigde dieren mogelijk is het tij te keren.

In heel Europa is men bezig om dieren en planten terug te laten keren naar de plekken waar ze ooit leefden en groeiden, door hun leefgebieden uit te breiden en veilig te stellen. Zo probeert men in Schotland de met uitsterven bedreigde wilde kat te redden en terug te laten keren naar de Hooglanden; heeft een Friese boer de helft van zijn weideland ingericht voor de grutto en maakt de wisent een comeback in Roemenië. Ook zien we hoe de eland in Zweden een nationale tv-beroemdheid is geworden.

Menno Bentveld: 'Tussen alle sombere berichten over de teloorgang van onze biodiversiteit zijn dit prachtige, hoopvolle verhalen. Natuurherstel werkt. Als je gebieden herstelt keren soorten vaak op eigen kracht weer terug en dat zie je in dit gezamenlijke Europese programma!'

'Terug in het Wild' is een Pan-Europees project in samenwerking met de European Broadcasting Union, als eerbetoon aan het harde werk, de toewijding en de inzet van natuurbeschermers die proberen te voorkomen dat bedreigde Europese diersoorten uitsterven.

'Terug in het Wild' is te zien op zondag 21 mei en zondag 28 mei om 18.30 uur bij BNNVARA op NPO 2.