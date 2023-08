'Meldpunt' start seizoen met de gevaren van de fatbike

Fatbikes wegen soms meer dan honderd kilo en berijders scheuren met opgevoerde versies illegaal soms wel met 50 kilometer per uur over het fietspad. Ook kinderen onder de 16 jaar mogen op een fatbike rijden en hoeven geen helm op.

Het is vragen om ongelukken en die blijven dan ook niet uit. De Fietsersbond wil dat er opgetreden wordt, zeggen zij in de eerste 'Meldpunt' van het najaarsseizoen dat start op vrijdag 1 september om 19.55 uur bij MAX op NPO 2.

De fatbike is de meest robuuste en stoere e-bike van dit moment. Jongeren vallen als een blok voor het stevige frame, de dikke banden en het grote zadel. De modellen die toegestaan zijn in het Nederlandse verkeer, mogen met trapondersteuning niet harder dan 25 kilometer per uur. Maar de illegale varianten, die uiterlijk nauwelijks verschillen van de toegestane versies, hebben een extra gashendel en een vermogen van ver boven de 250 Watt waardoor ze harder gaan dan een brommer. Deze illegale fatbikes zijn eenvoudige online te bestellen in het buitenland. Het aantal ongelukken met e-bikes neemt ieder jaar toe. Vroeger was dat vooral onder ouderen, maar nu raken ook steeds meer jongeren gewond. We presenteren nieuwe cijfers van VeiligheidNL over de stijging van het aantal fietsongevallen.

Elles de Bruin probeert een fatbike, laat een verkoper aan het woord en jongeren die op een opgevoerde fatbike rijden. Realiseren zij zich welke gevaren zij lopen? Een letselschadeadvocaat spreekt over de mogelijk financiële gevolgen van een fatbike-ongeluk. Joop Lahaise, gemeenteraadslid voor de PvdA in Hilversum maakt zich grote zorgen en roept de politie op haar verantwoordelijkheid te nemen.

In de studio praat Elles hierover door met Esther van Garderen van de Fietsersbond en Edwin Tamboer van de Nationale Politie.

Verder in 'Meldpunt': mag een hotel een bevestigde boeking annuleren omdat ze met een nieuwe boeking meer geld kunnen verdienen? Het overkomt de familie Schuit. Zij boeken in september 2022 twee kamers in Zandvoort voor afgelopen weekend. Maar op dat moment is nog niet bekend dat dan de Formule 1-race hier gereden wordt. Het stelt gokt goed. Maar zodra de racedatum bekend is, cancelt het hotel de boeking en biedt de kamers voor bijna het tienvoudige bedrag aan. Mag dat? MAX Ombudsman Jeanine Janssen onderzoekt de zaak.

