'Meldpunt': Mantelzorgers lopen vast door starre overheid en taaie regels

De bijna vijf miljoen mantelzorgers die iedere dag zorgen voor hun naasten, hebben last van de regelzucht van de overheid en onbegrijpelijke brieven vol ambtelijk taalgebruik. Ook de respijtzorg, die mantelzorgers wat lucht moet geven, is niet op orde.

'Er moet structureel geld bij om het wankele kaartenhuis overeind te houden', zegt belangenvereniging MantelzorgNL in 'Meldpunt'.

Eén op de drie Nederlanders boven de zestien jaar is mantelzorger. Daarvan verlenen 830.000 mensen intensieve zorg. Ingrid Keestra was één van hen. Ze verzorgde veertien jaar lang haar moeder, totdat zij kwam te overlijden. Mevrouw Keestra loopt in die tijd tegen een betonnen muur van regels aan. De gemeente lijkt zorg vooral te zien als een kostenpost die klein gehouden moet worden. Mevrouw Keestra krijgt brieven vol ambtelijk jargon. 'Wat bedoelen ze nou?', vraagt ze zich geregeld af. 'Je wilt een overheid die je steunt, niet eentje die je tegenwerkt.'

Stire Kaya behoort tot de groep van bijna een half miljoen overbelaste mantelzorgers. Zij verzorgt dag in dag uit haar moeder met dementie. Daarnaast doet ze de administratieve rompslomp, die kleeft aan de mantelzorg. 'Je kunt dat uiteraard ook niet doen, maar dan krijg je geen steun', zegt Kaya.

Volgens Liesbeth Hoogendijk van MantelzorgNL moet de overheid in actie komen. 'Anders gebeuren er ongelukken.' Tweede Kamerlid Lucille Werner pleit voor een actievere houding van de gemeenten. Beiden zijn te gast in 'Meldpunt' en zoeken met Elles de Bruin naar oplossingen.

Verder in 'Meldpunt'

Hertrouwde vrouwen krijgen pas nabestaandenpensioen van hun ex als ze opnieuw scheiden. Sommige pensioenfondsen hanteerden jarenlang de opvatting dat als een gescheiden vrouw hertrouwde, ze het recht op het nabestaandenpensioen van haar ex verspeelde. Alleen een einde aan het nieuwe huwelijk kon dit veranderen. Tot op de dag van vandaag komt het voor dat hertrouwde vrouwen hierdoor geen nabestaandenpensioen krijgen.

Eerder liet 'Meldpunt' zien dat de pensioenfondsen van Unilever en KLM deze regel met terugwerkende kracht schrapten, na klachten hierover van de MAX Ombudsman. Dat leidde tot miljoenen euro's aan nabetalingen. Recent deed Pensioenfonds ABN AMRO na zo’n klacht hetzelfde. Waarom krijgt Lidy Movig dan nog steeds niets? Haar overleden ex-man werkte jaren voor ABN AMRO. MAX Ombudsman Rogier de Haan legt de zaak voor aan het pensioenfonds en vertelt over de uitkomst in 'Meldpunt'.

'Meldpunt', vrijdag 19 november om 19.20 uur bij Omroep MAX op NPO 2.