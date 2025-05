'Meldpunt': de strijd tegen enorme groei van dementie

Foto: © Jasper van Bladel/MAX 2022

Dementie wordt volksziekte nummer één. Volgens het RIVM neemt het aantal patiënten met deze hersenziekte tot 2050 toe met 150 procent. Daarmee wordt het de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland. Wetenschappers zetten alles op alles om meer inzicht te krijgen in de oorzaken en behandeling van deze ziekte. Is dementie te voorkomen? Het is te zien in 'Meldpunt' op vrijdag 23 mei om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.