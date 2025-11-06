'Meldpunt Actueel' over compensatieregeling nieuwe pensioenwet

Wie niet alert is, loopt het risico flink geld mis te lopen wanneer het eigen pensioenfonds onder de nieuwe pensioenwet valt. De pensioenfondsen van bijvoorbeeld verplegers, bouwvakkers en metaalbewerkers vallen vanaf 1 januari 2026 onder die nieuwe regels.

Dit kan nadelig uitpakken voor veertigplussers die onlangs minder zijn gaan werken, uit loondienst zijn, of met vervroegd pensioen zijn. Zij lopen dan het recht op compensatie mis.

'Meldpunt Actueel' heeft samen met MAX Ombudsman Rogier de Haan de compensatieregeling voor veertigplussers onder de loep genomen. Zij zien dat het zeer lastig is om te bepalen hoeveel compensatie wordt ontvangen wanneer een pensioenfonds onder de nieuwe regels valt. Ook de Autoriteit Financiële Markten maakt zich zorgen over de informatievoorziening door de fondsen over de compensatieregeling. Slechts twaalf procent van het MAX Opinie Panel zegt hierover te zijn geïnformeerd.

‘Slapende’ deelnemer loopt compensatie mis

Omdat in de nieuwe pensioenwet de premiebetaling is veranderd, ontstaat er bij veertigplussers een gat in hun pensioenopbouw. Om dit gat te dichten is de compensatieregeling in het leven geroepen. Als er niet meer wordt bijgedragen aan het pensioen – en iemand dus een zogenoemde ‘slapende deelnemer’ is – wordt ook geen compensatie toegekend. Dit geldt ook bij ontslag of wanneer iemand als zelfstandige gaat werken en geen premie meer afdraagt aan het pensioenfonds. En als iemand minder gaat werken, daalt de compensatie aanzienlijk. In de aflevering wordt bijvoorbeeld duidelijk dat een verpleegkundige, die nu voor de helft als zzp’er werkt, geen 15.000 euro gecompenseerd krijgt, maar 7.500 euro.

Grote financiële gevolgen

Beslissingen die nu worden genomen over een carrière of veranderingen waar iemand geen invloed op heeft, kunnen dus flinke financiële gevolgen hebben. De informatievoorziening over de compensatieregeling moet veel beter.

'Meldpunt Actueel', vrijdag 7 november om 19.50 uur bij Omroep MAX op NPO 2.