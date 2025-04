Meester van barok: Ton Koopman dirigeert Händels Esther ter ere van 80e verjaardag

Ton Koopman viert zijn tachtigste verjaardag met een reeks concerten. Neerlands baroktrots, een inspirerende persoonlijkheid in de oude muziekbeweging, komt met zijn Amsterdam Baroque Orchestra & Choir plus een rijtje prachtzangers Händels oratorium Esther uitvoeren.

Onvermoeibaar verdiept de musicus Koopman zich in de muziek en betreedt hij wereldwijd het podium als dirigent, organist en klavecinist.

Soms is één werk van een componist zo beroemd dat al zijn andere werken in hetzelfde genre overschaduwt. Van Georg Friedrich Händel kennen we vooral de Messiah, maar ook Esther, zijn eerste oratorium in de Engelse taal, verdient de aandacht. Veel ingrediënten van de Messiah zijn in Esther ook al aanwezig: spectaculaire koren, aandoenlijke aria’s en bovendien een veelkleurig orkest met o.a. hoorns en een harp!

Het Amsterdam Baroque Orchestra is een gespecialiseerd barokorkest dat speelt op authentieke barokinstrumenten. Het Amsterdam Baroque Choir is een internationaal vooraanstaand koor, dat in Esther een glansrol vervult. En glansrollen zijn er zeker ook voor de drie solisten: sopraan Julia Lezhneva, countertenor Maarten Engeltjes en bas Andreas Wolf.

'Ton Koopman 80 jaar: Händels Esther', maandag 21 april om 13.10 uur bij MAX op NPO 2.