MAX viert de lente met bloemencorso Bollenstreek

Het bloemencorso van de Bollenstreek is het grootste lentefeest van Nederland. Ook vanaf de bank kan er genoten worden van dit kleurige bloemenspektakel, want Omroep MAX zendt een registratie uit van dit corso op zondag 30 april om 18.05 uur op NPO 1.

Het wereldberoemde corso staat bekend om het gebruik van lentebloemen zoals hyacinten, narcissen en tulpen. Prachtige bonte praalwagens en rijk met bloemen versierde luxe wagens trekken voorbij tijdens deze 76e editie. Mascha de Rooij doet verslag van het kleurige en geurige spektakel: 'Met een voorjaar voor de deur is het weer een feest om bij het bloemencorso in de Bollenstreek te zijn. Ieder corso heeft zo z’n eigen karakter. Maar wat alle corso’s gemeen hebben, is het vakmanschap waarmee de praalwagens gemaakt zijn. Zulke mooie rijkversierde wagens; ik kijk er nu al naar uit!'

In augustus en september zijn de bloemencorso’s van Rijnsburg, Sint Jansklooster en Zundert te zien bij MAX.

'Bloemencorso Bollenstreek', zondag 30 april om 18.05 uur bij MAX op NPO 1.