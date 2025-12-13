Max Terpstra reist in '3 Op Reis' naar Zweden

Foto: © BNNVARA 2025

Max Terpstra reist per auto naar het land met de meeste eilanden ter wereld: Zweden. Vanuit de Duitse havenstad Kiel neemt hij de nachtferry naar Göteborg, de tweede stad van Zweden. Daarna gaat hij eilandhoppen langs de westkust.

Vanuit de kustplaats Smögen gaat hij met twee jonge vissers de zee op om krab te vangen. En zijn avontuur eindigt op de afgelegen eilandengroep Väderöarna, beter bekend als de Weather Islands.

'3 op Reis', zondag 14 december om 19.50 uur bij BNNVARA op NPO 3.