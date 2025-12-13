Max Terpstra reist in '3 Op Reis' naar Zweden

'Ik heb hier eindelijk een familie gevonden': laatste shift voor Gent of Kortrijk in 'Mijn Restaurant'?
zaterdag 13 december 2025
Foto: © BNNVARA 2025

Max Terpstra reist per auto naar het land met de meeste eilanden ter wereld: Zweden. Vanuit de Duitse havenstad Kiel neemt hij de nachtferry naar Göteborg, de tweede stad van Zweden. Daarna gaat hij eilandhoppen langs de westkust.

Vanuit de kustplaats Smögen gaat hij met twee jonge vissers de zee op om krab te vangen. En zijn avontuur eindigt op de afgelegen eilandengroep Väderöarna, beter bekend als de Weather Islands.


'3 op Reis', zondag 14 december om 19.50 uur bij BNNVARA op NPO 3.


3 Op Reis op tv
Zondag 14 december 2025 om 19u40  »
NPO 3
Max reist per auto naar Zweden. Hij begint op de ferry naar Göteborg en gaat vanuit daar eilandhoppen. Hij gaat met twee jonge vissers de zee op om krab te vangen. Hij eindigt bij de Weather Islands.
Donderdag 18 december 2025 om 01u45  »
NPO 3
Max reist per auto naar Zweden. Hij begint op de ferry naar Göteborg en gaat vanuit daar eilandhoppen. Hij gaat met twee jonge vissers de zee op om krab te vangen. Hij eindigt bij de Weather Islands.

'De Familie Claus 2' (Netflix)

Jules Claus heeft Kerstmis weer helemaal omarmd en zijn rol als toekomstige Kerstman is daarmee verzekerd. Vol goede moed gaan hij en opa Noël met zijn tweetjes aan de slag. De drukste periode van het jaar staat immers weer voor de deur. Alles gaat vlot, tot Jules een brief ontvangt van een meisje met een bijzondere kerstwens: zij wil haar gescheiden ouders weer samenbrengen. De wens zorgt voor ruzie tussen Jules en zijn opa, want volgens opa kan de Kerstman veel, maar niet alles.

'De Familie Claus 2', film uit 2021 met oa. Jan Decleir en Mo Bakker, om 20.35 uur op VTM.

