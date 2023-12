'MAX Muziekspecial' met The Dutch Tenors: van pop tot opera

Op kerstavond staat 'MAX Muziekspecial: The Dutch Tenors' op het menu. The Dutch Tenors staan bekend om hun brede repertoire dat varieert van opera tot pop.

Het kwartet bestaat uit Jonathan Vroege, Frank van Hengel, Dirk van den Brand en Floris van Gulik. In de muziekspecial wordt een mix van verschillende genres ten gehore gebracht, van de klassieker Bella Ciao tot het popnummer Hit me baby one more time.

In het verleden hebben The Dutch Tenors al veel voor MAX betekend, ze stonden al ontelbare keren het podium. En dit jaar is er een eigen muziekspecial. The Dutch Tenors trappen af met het succesnummer Who wants to live forever van Queen en daarna volgt de publieksfavoriet Bella Ciao.

Floris van Gulik: 'Toen we vier jaar geleden begonnen als The Dutch Tenors hadden we ons eerste tv-optreden ooit bij Omroep MAX. Sindsdien hebben we veel ervaringen mogen opdoen, maar het opnemen van een tv-special is er absoluut één voor in de boeken. We zijn Jan Slagter ontzettend dankbaar voor deze kans en kunnen niet wachten om te zien wat de toekomst ons brengt!'

Over The Dutch Tenors

The Dutch Tenors bestaan uit Jonathan, Frank, Dirk en Floris. De tenoren speelden al in diverse theaters en musicals in Nederland én in het buitenland. The Dutch Tenors hebben naam gemaakt in de muziekscene dankzij hun onderscheidende benadering van klassieke muziek.

'MAX Muziekspecial: The Dutch Tenors', zondag 24 december om 17.15 uur bij MAX op NPO 2.