Martine van Os naar Corsica en Sardinië voor 'We zijn er Bijna!'

De eilanden Corsica en SardiniŽ staan op het programma in een nieuwe serie 'We zijn er Bijna!'. Omroep MAX-presentatrice Martine van Os pakt voor de twaalfde keer haar koffers voor een nieuwe groepskampeerreis over de Franse en Italiaanse eilanden in de Middellandse Zee.

De MAX-groepskampeerreis met eigen caravan of camper blijft populair onder gepensioneerden die het werkende leven achter zich hebben gelaten. De georganiseerde trektocht van tweeëndertig dagen begint dit jaar in de buurt van de Italiaanse havenstad Livorno. Op deze camping ontmoeten de deelnemers elkaar voor het eerst.

Dit seizoen van 'We zijn er Bijna!' bestaat de groep uit negentien echtparen en één alleenreizende man: Koos. Hij gaat mee als assistent reisleider. Zelf zegt hij hierover: 'Ik ben van de afdeling improvisatie, dus ik sta klaar voor alles wat niet gepland is en waar mensen hulp bij nodig hebben.' Koos biedt op deze manier al zeventien jaar met name technische hulp bij ongelukken tijdens georganiseerde kampeerreizen. Zijn vrouw Anne-Mieke blijft thuis: 'Zij weet hoe leuk ik dit vind en ze gunt me dit jaarlijkse uitje', aldus Koos. Aan zijn voorbereidingen zal het niet liggen: zijn fourwheeldrive camper ligt vol met gereedschap, moeren, boutjes, kabels en brandblussers. Primeur dit jaar zijn twee extra gasten in de groep: Sita en Nola. Deze labrador en bordercollie mogen met hun baasjes mee op reis. Voor Hans en Nel gaf het de doorslag om voor deze reis te kiezen: 'Als Sita niet mee zou mogen, dan zouden wij ook niet gaan.'

De reis van tweeëndertig dagen begint met een overtocht per ferry naar Bastia, de grootste havenstad van Corsica. Via de ruige noord- en westkust van het Franse eiland reist de groep in dertien dagen naar Bonifacio in het zuiden, waar de overtocht naar Sardinië wordt gemaakt. Op dit Italiaanse eiland trekt de groep in twintig dagen langs campings met stille stranden en diepblauwe zee.

Aflevering 1

In de eerste aflevering maken we kennis met Gerard en Giesela. Naast ervaren reisleiders gaan zij ook regelmatig op pad als Europese campinginspecteurs. Ook zien we oude bekenden van tien jaar geleden. Japik en Jelly uit Friesland reisden toen met We zijn er Bijna! mee door Roemenië en Bulgarije. Volgens Japik is er, behalve tien jaar ouder worden, helemaal niets veranderd. Verder maken we kennis met Brenda en Renée, twee buurvrouwen. Brenda trok vroeger samen met haar man in hun camper door Europa; Renée en haar echtgenoot maakten vooral lange reizen door Azië. De vrouwen leerden elkaar als buurvrouw kennen na het overlijden van hun mannen en werden vriendinnen. Ze besloten samen het groepskampeeravontuur aan te gaan en rijden met de groep mee in de camper van Brenda, maar slapen doen ze apart. Daarvoor kocht Renée vlak voor de reis een kruiptentje.

'We zijn er Bijna!', vanaf dinsdag 15 augustus om 21.20 uur bij Omroep MAX op NPO 1.