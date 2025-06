Martens, Messi en Koninklijk honkbalgoud in nieuwe reeks 'Andere Tijden Sport'

Zondag 15 juni start weer een nieuwe reeks van 'Andere Tijden Sport', het sportgeschiedenisprogramma van NOS en NTR.

In 2011 verrast het Nederlandse honkbalteam door Cuba, 25 keer wereldkampioen, te verslaan en de wereldtitel te winnen. Het succes brengt saamhorigheid én een Koninklijk tintje. In de tweede aflevering gaan we terug naar de vrolijke voetbalzomer van 2005 toen de allergrootste talenten van de wereld naar Nederland kwamen om het WK -20 te spelen. De 17-jarige Lionel Messi schitterde op de Nederlandse velden van Enschede tot Kerkrade. En tot slot het eerste voetbalmeisjesidool van Nederland: Lieke Martens. Hoe groeide een verlegen meisje uit Limburg uit tot het boegbeeld van het Nederlandse vrouwenvoetbal?

Presentatie: Dione de Graaff

Koninklijk Honkbalgoud | zondag 15 juni om 22.00 uur op NPO 1

In 2011 schrijft het Nederlandse honkbalteam sportgeschiedenis door in Panama de wereldtitel te veroveren. In een zinderende finale verslaat het de grootmacht en 25-voudig wereldkampioen Cuba. Het is de bekroning van een proces dat tien jaar eerder in gang is gezet door Robert Eenhoorn. De oud-speler van de New York Yankees legt de basis voor een nieuwe koers. Nederland wordt met vallen en opstaan beter, maar als Brian Farley in 2010 begint als bondscoach, groeit het team uit tot een hechte eenheid. De selectie bestaat uit een bijzondere mix van spelers uit Nederland en de Antillen. Het brengt succes én saamhorigheid. Voor hun prestatie worden alle teamleden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zo krijgt het honkbalgoud een Koninklijk tintje.

Messi in de maak | zondag 22 juni om 22.15 uur op NPO 1

In 2005 organiseert Nederland voor het eerst een jeugd WK. Het wordt een groot voetbalfeest. De stadions zitten vol en de fans zien een Argentijns wonderkind in wording. Lionel Messi, net 18, wordt wereldkampioen en is de beste speler van het WK. In 'Andere Tijden Sport' een terugblik op dit zomerse toernooi. Waar de sterren van nu nog heel benaderbaar zijn. De grootste talenten uit 24 landen zijn te zien op de Nederlandse velden. Nederland heeft ook een ster. Quincy Owusu Abeyie is dé speler van het Oranje van Foppe de Haan. Hoe het Messi is vergaan is algemeen bekend, maar wie kent Quincy nog?

Lieke Martens, het eerste voetbalmeisjesidool | zondag 29 juni om 22.00 op NPO 1

Lieke Martens had een droom die niet bestond. Profvoetballer worden, dat konden meisjes niet. Toch ging ze voetballen. Met de jongens, in veel te grote shirts. Ze zette door; speelde voor een grijpstuiver in de Eredivisie Vrouwen en vocht tegen heimwee in België, Duitsland en Zweden. Alles om beter te worden. In 2017 gebeurde er iets wat groter was dan het spelletje zelf. Nederland raakte op het EK in eigen land in de ban van de Oranjevrouwen met tienduizenden supporters op de tribune en miljoenen voor het scherm. Lieke was de ster, misschien wel tegen wil en dank. Liever bleef ze bescheiden en schuilde ze achter het team. 'Andere Tijden Sport' blikt met Lieke Martens, haar ouders en voetbalvriendin Kika van Es terug op de definitieve doorbraak van het vrouwenvoetbal in Nederland.