Bambi, Eenhoorn of King Krab: wie wint 'The Masked Singer'?
King Krab verovert Vlaanderen: Jade Mintjens wint 'The Masked Singer'
Eindejaarsconference 'Xander De Rycke: Houdt het voor bekeken 2025' bij VRT Canvas

'Maestro' zondag in teken van Weens Nieuwjaarsconcert

zaterdag 3 januari 2026
Foto: AVROTROS - © Elvin Boer 2025

Bekende Nederlanders zonder enige dirigeerervaring nemen het, onder leiding van presentator Frits Sissing, tegen elkaar op in een muzikale afvalrace. Wie stuurt Het orkest het beste aan en mag zich meesterdirigent noemen?

De deelnemers verdiepen zich in de traditie van het Weense Nieuwjaarsconcert. Ze dirigeren beroemde walsen van Johann Strauss jr. en andere licht klassieke stukken. Het draait daarbij niet alleen om techniek, maar ook om het overbrengen van de juiste sfeer. Wie weet publiek en jury in de feeststemming te krijgen?


'Maestro', zondag 4 januari om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 1.


Maestro op tv
Zondag 4 januari 2026 om 20u25  »
NPO 1
De deelnemers verdiepen zich in de traditie van het Weense Nieuwjaarsconcert. Ze dirigeren beroemde walsen. Wie weet publiek en jury in de feeststemming te krijgen?
Zondag 11 januari 2026 om 20u25  »
NPO 1
De deelnemers dirigeren wereldberoemde filmklassiekers. Ze moeten niet alleen hun techniek perfectioneren, maar ook laten zien dat ze met muziek een verhaal kunnen vertellen.

Het Beste Uit De Evergreen Top 1000
CD
MNM Big Hits - Best Of 2025
CD
Helmut Lotti Goes Classic
CD
Persbericht AVROTROS
https://www.avrotros.nl/
Meer artikels over AVROTROS
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo vtm logo

Maria is een levenslustig meisje. Ze is als novice het klooster binnengetreden, maar heeft moeite om zich neer te leggen bij de strenge leefregels. Ook al is ze vastberaden om God naar behoren te dienen en non te worden, de Abdis oordeelt dat ze tijdelijk het klooster moet verlaten om levenservaring op te doen en uit te vissen hoe ze haar toekomst ziet. Zo komt ze terecht in Salzburg bij de familie Von Trapp. Kapitein Von Trapp is een weduwnaar die alleen instaat voor de opvoeding van zijn zeven kinderen. Hij heeft net zijn twaalfde gouvernante aan de deur gezet.

'The Sound of Music ', om 20.50 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 16:40
    Flikken
    06:00
    In bed met Olly
  • 16:50
    Secrets of the Superagers
    08:00
    Winterbeelden
  • 16:55
    Waiko
    04:50
    Geen uitzending
  • 16:05
    Kan ik het ook?
    00:40
    Single Bells
  • 16:10
    Phrogging: Hider in My House
    23:15
    Bad Boys
  • 16:55
    Zorro
    00:45
    Yellowjackets
  • 16:30
    Baywatch
    01:10
    Geen uitzending
  • 16:05
    A Husband for Christmas
    01:45
    JOE XMAS
  • 16:15
    Matlock
    06:00
    Joe
  • 16:25
    Huizenjagers
    04:50
    Play kerst haardvuur 2025
  • 16:50
    NCIS
    02:00
    Criminal Minds
  • 16:50
    The Simpsons
    01:35
    The First 48 Presents Critical Minutes
  • 15:40
    A Dance in the Snow
    02:00
    Play kerst haardvuur 2025
  • 16:50
    World's Most Evil Killers
  • 16:53
    Trends Talk
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 16:56
    Diy on wheels
    05:55
    Sixties To Six
  • 16:20
    Het feestmenu van ..
    00:45
    De Chalet, Hollandse Maatjes
  • 16:30
    London Kills
    00:40
    Murdoch Mysteries
  • 16:15
    Robyn Hood
    00:10
    Lie to Me
  • 16:20
    Sterren in Concert: Jannes live in Ahoy
    01:20
    Frans & Mariska, Stellen op de Proef
  • 16:30
    De verwondering
    01:25
    Nieuwsuur
  • 15:30
    Hein Marathon
    01:10
    First Dates