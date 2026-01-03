'Maestro' zondag in teken van Weens Nieuwjaarsconcert

Foto: AVROTROS - © Elvin Boer 2025

Bekende Nederlanders zonder enige dirigeerervaring nemen het, onder leiding van presentator Frits Sissing, tegen elkaar op in een muzikale afvalrace. Wie stuurt Het orkest het beste aan en mag zich meesterdirigent noemen?

De deelnemers verdiepen zich in de traditie van het Weense Nieuwjaarsconcert. Ze dirigeren beroemde walsen van Johann Strauss jr. en andere licht klassieke stukken. Het draait daarbij niet alleen om techniek, maar ook om het overbrengen van de juiste sfeer. Wie weet publiek en jury in de feeststemming te krijgen?

'Maestro', zondag 4 januari om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 1.