Maart op BBC NL en BBC NL+: Avontuur, mysteries en adembenemende natuur

Een gevarieerd aanbod met meeslepende misdaadseries, spectaculaire natuurdocumentaires en inspirerende verhalen over menselijke veerkracht en ontdekkingsdrang. Dat is BBC NL en BBC NL+ in maart.

'Black Ops Series 2' gaat in première op maandag 23 maart om 22.15 uur op BBC NL

De meervoudig bekroonde comedyserie 'Black Ops' keert deze maart terug op BBC NL met een tweede seizoen. BAFTA-winnares Gbemisola Ikumelo kruipt opnieuw in de huid van Dom, en Hammed Animashaun is terug als Kay, samen met Akemnji Ndifornyen als gangbaas Tevin.

Het tweede seizoen begint met Dom en Kay die nu voor MI5 werken. Ze bevinden zich weliswaar in de wereld van spionage, maar hun banen zijn allesbehalve glamoureus – niet iedereen kan James Bond zijn, iemand moet ook de administratie doen. Daar komt verandering in wanneer Dom een charismatische spion ontmoet, Steve, die haar de belofte doet van spannender, geclassificeerd werk. Al snel raken Dom en Kay verwikkeld in een avontuur dat hun scherpzinnigheid, hun vriendschap én hun liefde voor carnaval tot het uiterste op de proef stelt.

'Foyle’s Wa'r Seizoen 5 gaat in première op zaterdag 21 maart om 20.00 uur op BBC NL

Terwijl de Tweede Wereldoorlog langzaam ten einde loopt, keert 'Foyle’s War' terug met een meeslepend vijfde seizoen dat de moeizame overgang van conflict naar vrede verkent. De overwinning is in zicht, maar voor Christopher Foyle en zijn omgeving brengt het einde van de oorlog nieuwe gevaren, morele onzekerheid en diep persoonlijke gevolgen met zich mee.

Het vijfde seizoen speelt zich af in de laatste fase van de oorlog en confronteert Foyle met misdaden die zijn gevormd door oorlogsdruk, geheimhouding en verlies. De verdachte dood van een jonge munitiewerker raakt verweven met de moord op de vrouw van Paul Milner, waardoor Foyles vertrouwde sergeant zelf onder verdenking komt te staan en Foyle wordt gedwongen een balans te vinden tussen rechtvaardigheid en loyaliteit. In de tweede aflevering duiken we in de geheime wereld van inlichtingendiensten en wetenschappelijke experimenten, wanneer een uiterst geheim project rond biologische oorlogsvoering rampzalig misloopt. Dit voedt een moordonderzoek en brengt het leven van Foyles toegewijde chauffeur Sam in ernstig gevaar.

Donker, sfeervol en moreel gelaagd blijft 'Foyle’s War' de verborgen kosten van oorlog blootleggen en stelt de serie de vraag wat overwinning werkelijk betekent, voor een land én voor de individuen die met de gevolgen moeten leven.

'Murdoch Mysteries' Seizoen 19 gaat in première op woensdag 11 maart om 20.00 uur op BBC NL

In het negentiende seizoen blijft de langlopende en internationaal succesvolle dramaserie 'Murdoch Mysteries' uitblinken in inventieve misdaadverhalen, verpakt in rijk historisch vertelwerk. De serie speelt zich af in het Toronto van het begin van de 20e eeuw en ziet detective William Murdoch geconfronteerd worden met politieke tegenwerking, professionele ontwrichting en diep persoonlijke druk, terwijl hij zich buigt over een gedurfde nieuwe reeks zaken.

Moorden vinden plaats op de meest onverwachte locaties, van modehuizen, wegrestaurants en vleesverwerkingsfabrieken tot society-gala’s, sportevenementen en stadsparken, en sleuren Murdoch en zijn collega’s mee in onderzoeken die vragen om wetenschappelijke vindingrijkheid, emotionele intelligentie en morele afwegingen. Inspecteur Brackenreid, Watts, Choi, Crabtree, Higgins en Effie worden allemaal geconfronteerd met uitdagingen die hun loyaliteit, relaties en toekomst op de proef stellen, terwijl verschuivende allianties en onverwachte verdachten het politiebureau voortdurend in beweging houden.

Wanneer wetenschap botst met bijgeloof en rede wordt uitgedaagd door het ogenschijnlijk onmogelijke, wordt Murdoch gedwongen zijn overtuigingen en zijn vertrouwen in anderen opnieuw te evalueren. Met hoofdrollen voor Canadian Screen Award-winnaars Yannick Bisson, Hélène Joy en Thomas Craig blijft 'Murdoch Mysteries' een bijzonder onderhoudende mix van mysterie, geschiedenis en karaktergedreven drama die kijkers wereldwijd weet te boeien.

Nog te zien op BBC NL in maart

'My Life is Murder' Seizoen 5 – elke dinsdag om 21.00 uur tot 7 april

'Shakespeare and Hathaway: Private Investigators' Seizoen 5 – elke vrijdag om 21.00 uur tot 24 april

'Foyle’s War' Seizoen 4 – elke zaterdag om 20.00 uur tot 14 maart

'Midsomer Murders' Seizoen 24 – elke zondag om 21.00 uur tot 12 april

'Dalgliesh' Seizoen 3 – elke donderdag om 21.00 uur tot 2 april

Nieuw op BBC NL+ in maart

'The Green Planet' is vanaf zondag 1 maart beschikbaar op BBC NL+

Planten leiden geheime, onzichtbare levens. Maar ze zijn net zo agressief, competitief en dramatisch als dieren – verstrengeld in levensbedreigende gevechten om voedsel en licht, betrokken bij felle strijd om territorium en wanhopig bezig met voortplanting en het verspreiden van hun nakomelingen. Met baanbrekende nieuwe filmtechnologie en de allernieuwste wetenschap onthult 'The Green Planet' deze vreemde en wonderlijke wereld van planten zoals nooit tevoren.

Gemaakt door de wereldberoemde Natural History Unit van BBC Studios, reist Sir David de hele wereld over, van de VS naar Costa Rica, van Kroatië tot Noord-Europa. Van woestijnen tot waterwerelden, van tropische regenwouden tot het bevroren noorden, David ontdekt geheel nieuwe verhalen en krijgt een frisse kijk op hoe planten hun leven leiden. Hij ontmoet de grootste levende wezens die ooit hebben bestaan; bomen die voor elkaar zorgen; planten die op dieren jagen en een plant met de meest meedogenloze verdedigingen ter wereld.

'Around the World in 80 Weighs' is vanaf maandag 2 maart beschikbaar op BBC NL+

'Around the World in 80 Weighs' volgt zes zwaarlijvige Britten die de wereld rondreizen om te ontdekken waarom de hele planeet steeds zwaarder wordt – en proberen onderweg zelf gewicht te verliezen. Als de huidige trends aanhouden, zal tegen 2035 een kwart van de wereldbevolking obees zijn; het is een wereldwijde crisis.

De zes deelnemers worden geconfronteerd met de schrijnende gevolgen van de obesitascrisis in verschillende delen van de wereld en krijgen de alarmerende waarheid onder ogen van wat hen kan overkomen als ze hun eigen uitdagingen niet aanpakken. Aan het einde van elke week worden de deelnemers samen op een gigantische weegschaal gezet om te zien of hun harde werk om af te vallen, en de schokkende dingen die ze hebben gezien, resultaat heeft gehad.

'Reunion' is vanaf vrijdag 6 maart beschikbaar op BBC NL+

'Reunion' is een emotionele thriller over wraak en verlossing, die het verhaal volgt van Daniel Brennan, een dove man vastbesloten zijn fouten recht te zetten terwijl hij de waarheid achter de gebeurtenissen die hem in de gevangenis brachten, ontrafelt. Brennan belichaamt de strijd van een man die gevangen zit tussen twee werelden: hij kan zich niet volledig integreren in de horende wereld en wordt afgewezen door de dovengemeenschap. Temidden van deze isolatie is Brennan’s enige betekenisvolle relatie die met zijn vervreemde dochter Carly, die hij al meer dan tien jaar niet heeft gezien.

'Louis Theroux: Dark States – Murder in Milwaukee' is vanaf zaterdag 7 maart beschikbaar op BBC NL+

In 'Louis Theroux: Dark States – Murder in Milwaukee' brengt Louis tijd door met het politiebureau van Milwaukee terwijl ze patrouilleren in District 5 – een van de gevaarlijkste wijken van het land, met een moordcijfer dat meer dan 12 keer hoger ligt dan het nationale gemiddelde – en volgt hij de Homicide-divisie terwijl zij een van de vele moorden in de stad onderzoeken.

Daarnaast leeft hij mee met een familie die recentelijk een dierbare verloor door vuurwapengeweld, en ontmoet hij een lokale sociaal activiste, die zelf ooit crimineel en bendeleider was, maar haar leven heeft veranderd en haar eigen oplossingen bedenkt voor het probleem van vuurwapengeweld. Op de straten van Milwaukee ontdekt Louis een gemeenschap die vaak verkeerd wordt begrepen door, en wantrouwend staat tegenover, de politie.

'Ben Fogle: Return to the Wild' is vanaf dinsdag 10 maart beschikbaar op BBC NL+

In 'Ben Fogle: Return to the Wild' keert avonturier Ben Fogle terug om zijn eerdere deelnemers te bezoeken, mensen die de ratrace hebben achtergelaten om zich te vestigen op enkele van de meest afgelegen plekken op aarde.

Ben ontdekt hoe het leven van zijn voormalige gastheren is veranderd sinds zijn eerste bezoek, welke uitdagingen ze hebben overwonnen en of het leven in de wildernis nog steeds de ultieme droom is. Van de uitlopers van de Himalaya tot de canyons van Utah en een afgelegen Australisch woestijneiland, deze moedige pioniers hebben een wel heel alternatief pad gekozen.

'The Marlow Murder Club' is vanaf vrijdag 13 maart beschikbaar op BBC NL+

Gebaseerd op de populaire boekenreeks van 'Death in Paradise'-scenarioschrijver Robert Thorogood, speelt 'The Marlow Murder Club' zich af in het schilderachtige stadje Marlow en volgt het verhaal van gepensioneerd archeologe Judith Potts (Samantha Bond – 'James Bond', 'Emma'). Tijdens een van Judiths avondlijke zwemrondes in de rivier hoort ze een schot vanuit de tuin van haar buren, waardoor ze gelooft dat er een brute moord heeft plaatsgevonden. Wanneer de lokale politie haar verhaal niet serieus neemt, vormt Judith een onverwachte vriendschap met de lokale hondenuitlater Suzie (Jo Martin – 'Doctor Who', 'Death in Paradise') en de onvervulde domineesvrouw Becks (Cara Horgan – 'The Sandman', 'West of Liberty'), en beginnen ze hun eigen onderzoek.

Naarmate de lichamen zich opstapelen, moet de onwaarschijnlijke speurdersgroep al hun vaardigheden inzetten om aanwijzingen te verzamelen, verdachten te ondervragen en echte gevaren het hoofd te bieden, terwijl ze tegen de klok racen om de moordenaar op tijd te stoppen.

'The Marlow Murder Club' Seizoen 2 is vanaf vrijdag 13 maart beschikbaar op BBC NL+

In het tweede seizoen van 'The Marlow Murder Club' is het idyllische stadje Marlow net weer een beetje tot rust gekomen na de drieledige moord die de gemeenschap op zijn kop zette. Maar het duurt niet lang voordat de gepensioneerde archeologe Judith Potts (Samantha Bond – 'James Bond', 'Emma'), domineesvrouw Becks Starling (Cara Horgan – 'The Sandman', 'West of Liberty') en hondenuitlater Suzie Harris (Jo Martin – 'Doctor Who', 'Death in Paradise') weer in actie moeten komen, wanneer een reeks nieuwe verontrustende misdaden de lokale bewoners treft.

Van een schijnbaar onmogelijke moord in het afgesloten kantoor van een uitgestrekte villa, tot de mysterieuze zaak van een man die wordt vermoord in het midden van een rustig doodlopend straatje zonder enige band met de stad, en een onverwacht brute 'ongeluk' bij de prestigieuze Marlow zeilclub dat al snel een sinistere wending blijkt te hebben, er is geen rust voor ons speurderstrio.

Terwijl ze de delicate balans in de Marlowse samenleving navigeren, van lokale aristocratie tot de arbeiders in het scheepswerven, van de pubs en cafés van de High Street tot een nieuw opgegraven archeologische vindplaats, graven Judith, Becks en Suzie zich door alle hoeken van het stadje om DCI Tanika Malik te assisteren bij haar officiële onderzoeken.

'Blue Planet II' is vanaf zondag 15 maart beschikbaar op BBC NL+

Verteld door Sir David Attenborough, is 'Blue Planet II' een gedurfd cinematografisch avontuur dat kijkers meeneemt naar de meest magische, maar minst bekende delen van onze planeet: de oceanen. Sinds de meervoudig bekroonde serie 'The Blue Planet' in 2001 werd uitgezonden, is ons begrip van het leven onder water volledig veranderd.

Van de ijzige poolzeeën tot de levendige blauwtinten van de koraalatollen, deze serie deelt deze verbluffende nieuwe ontdekkingen. Ontmoet de vreemde octopussen die zich in de diepten van de Antarctische Oceaan schuilhouden. Bekijk hoe gigantische trevally-vissen omhoog springen om vogels in de lucht te grijpen. En ride mee op de rug van een hamerhaai tijdens een aanval. 'Blue Planet II' inspireert ontzag en verwondering en onthult verrassende nieuwe plaatsen, charismatische nieuwe bewoners en buitengewone nieuwe gedragingen.

'George Clarke’s Old House New Home' Seizoen 8 is vanaf woensdag 18 maart beschikbaar op BBC NL+

Architect en tv-presentator George Clarke is terug met tips om het interieur van verouderde huizen om te toveren tot prachtige, moderne interieurs in het achtste seizoen van George Clarke’s Old House New Home. We houden ervan om in oude huizen met karakter te wonen, en het Verenigd Koninkrijk zit er vol mee. Toch hebben generaties vorige eigenaren, ontwikkelaars en doe-het-zelvers ze beschadigd en ons in verwarring gebracht over wat we daarna moeten doen. In deze nieuwste serie laat George zien dat het mogelijk is om slechte smaak te verwijderen, onze woningen te transformeren en de unieke geschiedenis van elk huis te vieren.

'The Count of Monte Cristo' is vanaf dinsdag 24 maart beschikbaar op BBC NL+

Vaak genoemd als een van de grootste wraakverhalen ooit verteld, is 'The Count of Monte Cristo' een bewerking van Alexandre Dumas’ klassieke avonturenroman.

Edmond Dantes (Sam Claflin – 'The Hunger Games: Catching Fire', 'Me Before You') wordt net benoemd tot kapitein op de vooravond van zijn huwelijk met de liefde van zijn leven, wanneer drie egoïstische mannen zijn toekomst plotseling afpakken, elk vastbesloten hun eigen doelen te dienen. Edmond wordt valselijk beschuldigd van Bonapartisme en opgesloten in de gevangenis op het eiland Château d’If. Vijftien hopeloze jaren verstrijken voordat Edmond de Abbé Faria ontmoet, een medegevangene en geleerd man die zijn uitgebreide kennis aan Edmond doorgeeft, inclusief de locatie van een verborgen schat. Edmond ontsnapt uiteindelijk, vindt de schat en transformeert in de extreem rijke en mysterieuze Graaf van Monte Cristo. Nog steeds rouwend om het verlies van zijn ware liefde, begint Monte Cristo aan zijn missie om sublieme wraak te nemen op de drie mannen die hem twintig jaar eerder meedogenloos hebben verraden.

'The Mating Game' is vanaf zondag 29 maart beschikbaar op BBC NL+

Van de producenten van 'A Perfect Planet' vertelt 'The Mating Game' het verhaal achter de meest fascinerende, hilarische en dramatische pogingen om een partner te vinden en een blijvende nalatenschap achter te laten. De serie, verteld door Sir David Attenborough, verkent vijf verschillende habitats op zes continenten en onthult de uiteenlopende, fascinerende en soms ronduit bizarre strategieën die dieren gebruiken om een partner te vinden. Het is het ultieme kijkje achter de schermen van wat er nodig is om te slagen in het ‘mating game’.