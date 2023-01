Maandag start een nieuw seizoen van 'De Faker' op NPO Zapp

De Faker op tv

Nienke van Dijk leert bij de familie Wubben uit Schaijk van alles over stokpaardrijden. Lukt het haar daarnaast ook nog om de Faker te vinden?

Lukt het Numidia de Faker te ontmaskeren bij de familie Coxon in Utrecht?

In Den Haag gaat Leendert de Ridder langs bij de familie Esseboom. Lukt het hem om de Faker aan te wijzen in dit gezin?

In Vijfhuizen woont de familie Kroes en Kaj van der Voort gaat bij hen langs om de Faker te ontmaskeren. Wint hij een puntje voor zijn team of is de familie hem te slim af?