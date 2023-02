Maandag in 'Radar': Recordaantal verzekeraars heeft contract zorgverlener niet rond

Gedwongen weg moeten bij je vertrouwde zorgverlener, je zorg uitstellen of een forse rekening op je mat. Deze risico's loop je als consument doordat een recordaantal verzekeraars de contracten met de zorgverleners nog niet rond heeft. Dit is maandagavond te zien in het AVROTROS-programma 'Radar' op NPO 2.

Tot 1 februari hadden alle Nederlanders de tijd om een nieuwe zorgverzekeraar te kiezen. Daar waar zorgverzekeraars het hele jaar kunnen door onderhandelen, moet de patiënt zich aan een strakke deadline houden terwijl onbekend is welke zorg vergoed wordt. Hoe kan dit en wat moet er veranderen?

Woningbouwvereniging weigert te verduurzamen vanwege goed energielabel

Een tochtig huis huren van een woningcorporatie die niet wil isoleren, omdat het huis op papier een goed energielabel heeft. Het overkomt bewoners van een jaren zestig-flat uit Amstelveen. Meer dan een jaar geleden benaderden zij 'Radar' omdat ze het koud hadden. Deze bewoners zaten met kleedjes om in hun woonkamer en vreesden de energierekening. Meerdere keren klaagden zij bij de woningbouwvereniging dat hun labels (A, B en C) niet konden kloppen maar kregen ze nul op het rekest. 'Radar' nam de proef op de som en stuurde een energie-expert naar de huizen. Fons Hendriks gaat in gesprek met de verhuurder. Rijders elektrische auto’s weten niet wat ze betalen bij een laadpaal

Bestuurders van elektrische auto’s weten vaak niet wat ze betalen als ze hun auto opladen bij een openbare laadpaal. De prijs om te laden staat namelijk niet op een paal aangegeven en hangt van velerlei factoren af. De prijzen lopen ook nog eens enorm uiteen: bij vergelijkbare palen betaal je 17 euro of maar liefst 40 euro om je accu vol te gooien. Waarom kunnen de tarieven niet duidelijker worden vermeld bij de laadpalen? En hoe komt het dat de tarieven zo ver uit elkaar liggen? 'Radar' zoekt het uit. 'Radar', maandag 13 februari om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 2.