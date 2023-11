Maandag in 'Radar': Energiebedrijven stoppen met Turks callcenter

Een Turks callcenter dat voor verschillende Nederlandse energiemaatschappijen werkt, had lange tijd instructievideo's voor het personeel op een openbaar videoplatform staan, zo blijkt uit onderzoek van het AVROTROS-televisieprogramma 'Radar'.

Hierdoor werden privacyregels geschonden en werd zichtbaar dat er trucs gebruikt worden om een maandbedrag zo laag en aantrekkelijk mogelijk te presenteren om op deze manier klanten op het verkeerde been te zetten. Callsure, het desbetreffende bedrijf, laat weten dat door vragen van 'Radar' alle energiemaatschappijen hun samenwerking met dit callcenter hebben stopgezet.

Veel persoonlijke gegevens, zoals NAW-gegevens, bankrekeningnummers, telefoonnummers, de huidige energieleverancier en soms zelfs het energieverbruik van potentiële klanten, waren in de video's te zien. De begeleidende stem van de instructeur in de video bewees dat het bedrijf, Callsure, zich duidelijk niet hield aan de regels. Onder meer Eneco, Mega Energie en Greenchoice huurden deze partij in voor de werving van nieuwe klanten.

Toename klachten

Door de dalende energieprijzen zag 'Radar' afgelopen half jaar een toename in het aantal klachten over telefoontjes voor energiecontracten. Consumenten bleken benaderd door een partij, onder de naam Altijd de Juiste Keuze en Dat kan Beter en kregen onder meer contracten opgestuurd met een valse handtekening. Ook werd een maandbedrag beloofd dat vlak voor het ingaan van het contract ineens verdubbeld werd en er werd gerekend met een enkele meter, in plaats van een dubbele. Daardoor komt het voorschotbedrag lager uit.

Eneco

'Radar' vroeg Eneco in juni al naar een samenwerking met Callsure. Toen verklaarde de energiemaatschappij niet met het Turkse callcenter samen te werken. Echter afgelopen week bleek het bedrijf daarna toch in zee te zijn gegaan met het callcenter, dat naar eigen zeggen vijftien vestigingen in Turkije heeft.

Het callcenter laat in een reactie weten het te betreuren dat de video's op een openbaar platform stonden en heeft ze direct offline gehaald toen 'Radar' erop wees. Ze geven daarbij aan nooit op de manier in de video's geïnstrueerd, gebeld te hebben.

'Radar', maandag 26 november om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.