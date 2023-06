maandag in 'Andere Tijden Special': Korea - de oorlog die nooit eindigde

Volgende maand is het precies zeventig jaar geleden dat met een wapenstilstand een einde kwam aan de Koreaanse oorlog (1950-1953). Maar echt eindigen deed de oorlog nooit.

De vrede is nog altijd niet getekend. Het land is in tweeën gespleten, de wapenstilstand duurt al zeventig jaar, maar ondertussen vuurt de leider van Noord-Korea raketten af. Ook voor veel Nederlandse Korea-veteranen is de oorlog nooit geëindigd.

Voor het ontstaan van de oorlog in Korea moeten we terug naar 1945. Japan, kolonisator van Korea, is één van de verliezers van de Tweede Wereldoorlog. Het raakt Korea kwijt, maar dat betekent niet per se goed nieuws voor de Koreanen. Het land wordt een speelbal in de Koude Oorlog, waarbij noord en zuid tegenover elkaar komen te staan. Het noorden wordt gesteund door de Sovjet-Unie en China, het zuiden door de VN onder leiding van de Verenigde Staten. Met de inval van het noorden in Zuid-Korea in 1950 begint de oorlog. Met ook een Nederlands detachement.

Rond de vierduizend Nederlanders vechten mee in Korea; 125 van hen keren niet terug van het slagveld. In het NTR-geschiedenisprogramma 'Andere Tijden' kijken veteranen terug op hun ervaringen. Zij dragen Korea voor altijd in hun hart mee. De gesneuvelden liggen begraven op het ereveld in Zuid-Korea. Sommige veteranen hebben nu, op hoogbejaarde leeftijd, de wens daar ook begraven of bijgezet te worden.

'Andere Tijden special: Korea - de oorlog die nooit eindigde', maandag 19 juni om 20.30 uur bij de NTR op NPO 2.