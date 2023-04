Maandag een nieuwe aflevering van 'Tussen Kunst en Kitsch' op NPO 1

Expert Karl Stimm buigt zich in het Groninger Museum over een bijl die door de eigenaar onder de grond gevonden is. Een typische Drentse variant. Willem de Winter taxeert een schilderij van Ben Walrecht, Jim van der Meer Mohr krijgt een portretschilderij van Berend Kunst in handen.

Een zilveren schrijfveer, of prijspen, is ooit aan de grootvader van de huidige eigenaar cadeau gedaan bij zijn vertrek als wethouder van Amsterdam. De prijspen is in goede staat. Esther Aardewerk vertelt hoeveel deze nu waard is. Fred Kats taxeert een Culpepper microscoop. Uniek is dat er aan de onderkant een holle spiegel zit en aan de bovenkant een vergrootglas.

'Tussen Kunst en Kitsch', maandag 17 april om 21.25 uur bij AVROTROS op NPO 1.