Maandag een nieuwe aflevering van 'Tussen Kunst en Kitsch' op NPO 1

Expert Paul van Rosmalen taxeert een schilderij van William Degouve de Nuncques. Hij werd in Nederland ontdekt door H.P. Bremmer de kunstpedagoog, die hem introduceerde aan Helene Kröller Müller.

Zij kocht 27 schilderijen die nog steeds in het Kröller Müller Museum hangen. Expert Rob Driessen ontfermt zich over een pendule met twee kandelaren gemaakt door H.P. Berlage. Zijn handelsmerk was sober, met de nadruk op de constructie. Expert Anna Laméris taxeert een Iznik en Damascus tegel, beschilderd met meanderende lijnen van bloemen die doorlopen op andere tegels. Dat heet een arabesk. Met deze tegels werden moskeeën en paleizen bekleed.

