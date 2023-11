Lukt het Lidewij om haar 'Maagdenclub' te vormen?

Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Via een nieuwe tip komt Lidewij in contact met een bewust alleenstaande mama die wel een kind heeft, maar nog nooit seks heeft gehad. En van haar buren met migratieroots leert ze dat maagdelijkheid in andere landen vaak een heel andere connotatie heeft dan hier.

Na een hint over aseksualiteit ontmoet Lidewij ook een man die zich op het aseksuele spectrum bevindt en nog nooit seks heeft gehad. Zo begint het aantal leden van de maagdenclub stilaan te groeien. Maar omdat de zoektocht bij momenten moeizaam verloopt, beslist Lidewij ook om de grove middelen boven te halen: een pak flyers en affiches moeten de maagdenclub bij voorbijgangers op straat bekend maken. Leidt die nieuwe tactiek tot dertig clubleden van boven de dertig?

'De Maagdenclub', woensdag 8 november om 21.30 uur op VRT 1. Deze zender is in Nederland te zien via Ziggo-kanaal 51 en op KPN-kanaal 29.