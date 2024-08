Lofzang op natuurbeschermers uit heel Europa in 'Terug in het Wild'

'Terug in het Wild' is een tweedelige natuurserie over diersoorten die bijna verdwenen waren, maar nu weer terugkeren in de Europese wildernis. Dit vierde seizoen is een lofzang op natuurbeschermers uit heel Europa die alles uit de kast halen om bijna uitgestorven soorten te redden.