Liquidatie Rijswijk en moord op politiek activist in 'Opsporing Verzocht'

In de uitzending van 'Opsporing Verzocht' vanavond de laatste stand van zaken rond de liquidatie van de 41-jarige Cemil Önal afgelopen donderdagavond in Rijswijk.

Hulp van het publiek is nog altijd cruciaal bij het onderzoek. Daarnaast ook aandacht voor een ander actueel misdrijf. Afgelopen woensdag werd in Roosendaal een 60-jarige man neergeschoten, hij overleefde dat. De verdachte van dit schietincident is door een getuige, die de situatie niet vertrouwde, even voor de schoten gefilmd. De politie wil dringend tips over de identiteit van de man op de beelden.

Ontwikkeling rond moord in 2017 op politiek activist Ahmad Mola Nissi

In november 2017 werd de 52-jarige Ahmad Mola Nissi vlak voor zijn woning in Den Haag op straat doodgeschoten. De van oorsprong Iraanse Mola Nissi pleitte vanuit Nederland voor hervormingen in zijn moederland, en werd daarom bedreigd. Een woordvoerder van de politie vertelt vanavond meer over ontwikkelingen in het onderzoek.

'Date' slaat met hamer

Daarnaast een reconstructie van de hamer-aanval op een man van 38 in Leiden. Hij maakte via datingplatform GrindR een afspraak. Toen zijn date eenmaal voor de deur stond, haalde die man meteen een hamer tevoorschijn en begon zonder iets te zeggen op het slachtoffer in te slaan. Ook deze verdachte, die een nepprofiel gebruikte op de datingsite, staat op beeld. De politie houdt er rekening mee dat de man meer slachtoffers heeft gemaakt, die mogelijk nog geen aangifte hebben gedaan.

Naast meer bewakingsbeelden rond andere misdrijven, ook een update rond binnengekomen tips naar aanleiding van de vorige uitzending. Daarin werd onder andere aandacht besteed aan de aanval op een jonge vrouw in Arnhem door een onbekende fietser. Een oproep op de sociale mediakanalen van 'Opsporing Verzocht' is inmiddels meer dan 1,2 miljoen keer afgespeeld.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 6 mei om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.