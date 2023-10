Lilian Marijnissen, Joost Eerdmans en Laurens Dassen in debat bij 'Rick Nieman'

De zondag begint met Rick Nieman en 'WNL Op Zondag'. Daarin opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Ook is er aandacht voor ondernemers en het bedrijfsleven. 'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondag live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

Lilian Marijnissen (SP), Joost Eerdmans (JA21), Laurens Dassen (Volt)

Zondagmorgen zijn Lilian Marijnissen van de SP, Joost Eerdmans van JA21 en Laurens Dassen van Volt te gast in 'WNL Op Zondag'. De lijsttrekkers gaan met elkaar in debat over opmerkelijke punten uit hun verkiezingsprogramma's. Van het asielbeleid tot zorg en Europese defensie.

Arendo Joustra van EW Magazine

Iedere zondag een kwestie in 'WNL Op Zondag'. Deze keer over Groningers die geen aardbevingsschade hebben ondervondern, maar wel geld krijgen. De kwestie luidt: moet de compensatiedrift van de overheid worden beperkt? Daarover hoofdredacteur Arendo Joustra van EW Magazine.

Schrijver Philip Dröge

Historicus Philip Dröge schreef het boek De Tawl, over de geschiedenis van de Nederlandse taal in Amerika. Dollar is bijvoorbeeld een Nederlands woord, daalder! Net als OK, candy, Santa Claus, whack, dope en vele andere woorden.

'WNL Op Zondag', zondag 8 oktober om 10.00 uur op NPO 1.