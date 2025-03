Lieke Klaver is vrijdag 'De Geknipte Gast'

Foto: BNNVARA - © Nozem Films 2021

Olympisch atlete Lieke Klaver (26) was afgelopen zomer in Parijs de tweede loopster in de legendarische 4x400 gemengd estafette-race, waarin ze voor Nederland op sensationele wijze de eerste gouden medaille won op die Olympische Spelen.

Haar individuele optreden op de 400 meter draaide echter uit op een grote teleurstelling. Klaver kreeg het bij de start aan de stok met de starter en werd daardoor uit het veld geslagen. Lieke Klaver gaat tegenover Eus zitten voor een openhartig gesprek over haar leven als topsportster, over snelheid, beter worden en pijn lijden.

'De Geknipte Gast', vrijdag 7 maart om 21.05 uur bij BNNVARA op NPO 2.